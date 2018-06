Le migliori insalate estive!

0 visite

Con l’arrivo dell’estate c’è sempre più voglia di piatti freschi, leggeri, soprattutto veloci da preparare per non stare troppo tempo vicino al calore dei fornelli e del forno. È anche per questo che in estate ci si diverte nella preparazione di insalatone fresche, salutari, gustose e originali.

Le insalate estive sono sfiziose e facili da preparare, soprattutto se scegliamo ingredienti leggeri e di stagione e i condimenti adatti. Grazie alle insalate estive possiamo ritrovare la linea e allo stesso tempo portare in tavola piatti sempre diversi sia a pranzo che a cena con ricette veloci e buone da gustare.

Nella preparazione delle insalatone estive possiamo scatenare la nostra creatività, utilizzando tanti ingredienti. Possiamo preparare delle insalate estive a base di cereali, ma anche insalate estive a base di ortaggi o legumi e tanto altro.





Insomma la scelta è ampia e le ricette sono tante, basta solo un pizzico di fantasia e originalità. Ecco alcuni consigli sui migliori ingredienti da utilizzare e alcune ricette di insalate estive, facili e gustose:

Insalate estive: i migliori ingredienti

Fresche, leggere, veloci da preparare e appetitose. Le insalatone estive sono colorate, belle da vedere e buone da mangiare, ed è anche divertente prepararle.

Ci si può davvero sbizzarrire con gli ingredienti, si possono preparare insalate di tutti i tipi, abbinando diversi sapori per creare un mix perfetto di gusto e salute.

Anche se la preparazione delle insalate è molto semplice, saper scegliere e abbinare i giusti ingredienti è fondamentale per realizzare un’insalata light che sia originale, salutare e allo stesso tempo gustosa. Vediamo, quali sono alcuni dei migliori ingredienti che possiamo utilizzare per preparare un’insalatona estiva davvero perfetta:

pomodori

noci

pinoli

zenzero

frutta secca

crostini di pane

radicchio

sedano, basilico, prezzemolo

semi di lino, semi di girasole, semi di chia

cereali: riso, farro, miglio

quinoa

legumi: ceci, fagioli

ortaggi

frutta

pesce: salmone, polpo, frutti di mare, tonno, acciughe

formaggi, mozzarella

salse: senape, yogurt, salse alle erbe, salsa Caesar

aceto balsamico

petto di pollo, petto di tacchino

Insalata pompelmo rosa e finocchi:

Ecco un’insalata che fa della freschezza e della genuinità il suo punto forte. Una ricetta ideale per realizzare un’insalata dietetica, con un potente effetto detox e depurativo. Vediamo insieme come prepararla:

Ingredienti:

4 finocchi

2 pompelmi rosa

200 gr di sedano

mezzo limone

olio

sale

pepe

Procedimento:

Innanzitutto tagliate il sedano a julienne, e il finocchio a fettine sottili, e il pompelmo a spicchi. In una ciotola riponete gli spicchi di pompelmo, i finocchi e il sedano. Condite con olio extravergine di oliva, il succo di mezzo limone, sale e pepe. La vostra insalata e pronta per essere servita e gustata gustata.

Insalata di riso integrale con polpo:

L’insalata di riso integrale con polpo è leggera, salutare e fresca, perfetta per l’estate. Invece del riso classico si preferisce usare il riso integrale, nonostante ci voglia almeno un’ora di cottura, poiché è molto più saporito e ricco di fibre del riso bianco, spesso troppo raffinato. Ottima da preparare qualche ora prima di mangiare in modo da gustarla fresca. Ecco la ricetta:

Ingredienti:

500 gr di polpo

250 gr di riso integrale

2 zucchine

1 spicchio di aglio

1 patata

1 uovo

olio di oliva

sale

pepe

Procedimento:

Innanzitutto pulite il polpo, quindi mettetelo in una pentola, copritelo di acqua fredda e mettete sul fuoco: fate cuocere per circa 50 minuti da quando inizia il bollore. Infine scolate e lasciate raffreddare. Nel frattempo cuocete anche il riso integrale, in abbondante acqua salata, per il tempo indicato sulla confezione, poi scolatelo e lasciate raffreddare anche questo. Cuocete l’uovo per 8 minuti dall’ebollizione per renderlo sodo e nel frattempo lessate la patata. Lavate e mondate le zucchine, tagliatele a dadini e fatele saltare in padella con un po’ d’olio e l’aglio. Quando inizieranno ad ammorbidirsi, restando comunque un pò croccantine, aggiungete sale e pepe e lasciate raffreddare. Tagliate il polpo a tocchetti, conditelo con sale, pepe, olio e prezzemolo e unitelo alle zucchine. Aggiungete anche il riso, la patata e l’uovo a tocchetti e amalgamate delicatamente il tutto. Lasciate riposare in frigo per un’oretta, dopodiché servite in tavola la vostra insalata.

Insalata con avocado e tacchino:

Un’insalata povera di calorie, super dietetica, ma ricca di gusto facilissima da preparare. La delicatezza dell’avocado e il profumo della senape insieme alla fesa di tacchino, danno vita ad un mix di sapori sofisticati che ti sorprenderanno. Vendiamo insieme come prepararla:

Ingredienti:

Mezzo avocado

senape

olio di oliva

limone

insalata

3 ravanelli

3 fettine di fesa di tacchino

Procedimento:

Lavate meticolosamente tutte le verdure. Tagliate in due l’avocado, poi privatelo del nocciolo e tagliatelo a fettine. In una ciotola mettere le foglie di insalata e gli spinaci con le fettine di avocado. Tagliate a striscioline la fesa di tacchino, e aggiungetela all’insalata. Infine premete il succo di mezzo limone, aggiungete un cucchiaio di senape e due cucchiai di olio di oliva. Mescolate il tutto e servite l’insalata.

Insalata a base di salmone:

L’insalate a base di salmone è un’insalata non solo buonissima da mangiare ma anche molto bella da presentare. Il rosa del salmone crea con le foglie di insalata un bellissimo contrasto di colori. È un piatto nutriente, originale e naturale, perfetto per affrontare la giornata con energia e leggerezza. Vediamo insieme la ricetta:

Ingredienti:

300 gr di filetto di salmone

qualche foglia di insalata fresca

1 Avocado

dragoncello

limone

olio qb

sale

pepe

Procedimento:

Tagliate a dadi il salmone e saltatelo in padella con dell’olio extravergine. Lavate l’insalata, scolatela da tutta l’acqua in eccesso e sistematela in una ciotola. Nel frattempo prepariamo un’emulsione, utilizzando il succo di mezzo limone, un pizzico di sale, pepe e qualche foglia di dragoncello fresco. A parte pelate l’avocado, dividetelo a metà ed eliminate il nocciolo al centro e tagliatelo a fettine. Ora componete l’insalata aggiungendo il salmone, qualche crostino di pane croccante e condite con l’emulsione.

Insalata di pomodori, pesche e quinoa:

Colorata, fresca ed invitante, questa insalata di pesche, pomodori e quinoa, è un piatto originale, saporito, perfetto per un pranzo estivo, leggero e gustoso. Ecco la ricetta facile e veloce da preparare:

Ingredienti:

4 pomodori

4 pesche

5 foglie di basilico

50 g di cipolla rossa

50 g di quinoa tricolore

20 g di granella di pistacchio

50 g di gorgonzola

gocce di aceto balsamico

olio extravergine di oliva

5 foglie di mentuccia

Procedimento: