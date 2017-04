Gli smoothie che celebrano la primavera

165 visite

Siamo in primavera, tempo di colori, fiori e anche della ritrovata voglia di godersi la natura in ogni sua sfaccettatura. Nonostante ogni stagione abbia i suoi punti di forza, vogliamo celebrare la primavera con queste ricette per smoothie in grado di sprigionarne tutte le intense sensazioni.

Essi sono un ottimo modo per fare il pieno di fibre e sostanze nutritive necessarie al nostro fabbisogno, senza rinunciare al gusto.

Diamo il nostro benvenuto alla primavera con questi tre esempi di ricette per smoothie.

Smoothie al kiwi, mango e avocado

50 grammi di fiocchi d’avena

1 banana

1 bicchiere d’acqua

1 bicchiere di succo d’arancia

Cannella

Kiwi

¼ di avocado

½ mango

50 grammi di frutti di bosco

Alla primavera sono associati i colori pastello e questo smoothie li contiene in tutte le sue sfumature. Per un effetto ancora più bello da vedere, cominciate col mescolare i fiocchi d’avena, la banana, il succo d’arancia e la cannella con l’acqua: questa sarà la base del nostro smoothie.

A questo punto, dividete il composto in tre parti uguali. Alla prima delle porzioni aggiungete il kiwi e l’avocado frullati, poi ponete tutto in ampio bicchiere. Nella seconda porzione frullate il mango e disponete il mix sopra il precedente composto al kiwi.

Infine, prendete l’ultima porzione rimasta, frullateci all’interno i frutti di bosco e versatela sopra le precedenti misture, in cima al bicchiere. Ecco pronto uno smoothie gustoso per il palato e spettacolare per gli occhi.