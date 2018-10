0 visite

L’Abruzzo è la regione verde d’Europa, nel Centro Italia, in pratica nel cuore degli Appennini, prevalentemente montuosa ma ad est è bagnata dal Mare Adriatico, in perfetto equilibrio tra montagne e mare. Ricca di paesaggi naturali che tolgono il fiato, l’Abruzzo è una regione piena di fonti naturali benefiche che la rendono un territorio termale eccellente.

Infatti, nonostante l’offerta termale in Abruzzo non sia altissima, i pochi centri termali delle sue località sono di ottimo livello e a quanto pare vale davvero la pena provarli e godere dei tanti benefici terapeutici oltre che del relax e della meraviglia dei paesaggi naturali che circondano gli stabilimenti termali abruzzesi.

L’Abruzzo in realtà può essere un’ottima meta termale sia in inverno che in estate, proprio per il vantaggio della sua posizione geografica, per non parlare della possibilità di godere di eccellenti trattamenti terapeutici grazie alle sorgenti di acqua situate in alta montagna, un’acqua purissima e ricca di sali minerali peretta per i trattamenti termali.

Non ci resta quindi che scoprire quali sono le migliori Terme in Abruzzo e gli stabilimenti termali con i migliori servizi:

Terme di Caramanico

Caramanico è una piccola località in provincia di Pescara, sulle pendici della Maiella. Collocata fra le valli dei fiumi Orta e Orfento, Caramanico è situata in un territorio ricchissimo di acque sorgive, ottime sia come fonti di acqua termale che di acqua purissima e perfetta da bere.

Il clima favorevole, l’aria pura, soprattutto grazie alla vicinanza con il mare, e la particolare posizione geografica, consentono di trascorrere a Caramanico una vacanza termale piacevole, all’insegna del relax e del benessere psico-fisico.

Acqua termale:

Le Terme di Caramanico godono delle preziose proprietà delle tre sorgenti di acqua termale:

la fonte “La Salute “: acqua termale sulfurea, con un elevato contenuto di idrogeno solforato, offre

“: acqua termale sulfurea, con un elevato contenuto di idrogeno solforato, offre la fonte “Gisella”: acqua termale minerale sulfurea ad elevato grado solfidrometrico

acqua termale minerale sulfurea ad elevato grado solfidrometrico la fonte “Pisciarello”: acqua oligominerale con importanti effetti diuretici

L’acqua termale di Caramanico quindi offre importanti effetti sull’apparato respiratorio, osteo-articolare, digerente, dermatologico e anche sulle patologie otorinolaringoiatriche. Inoltre queste acque presentano specifiche proprietà terapeutiche molto ricercate e rare in Italia che rendono l’acqua ideale anche per la cura di malattie gengivali e ginecologiche.

Trattamenti termali:

Lo stabilimento termale di Caramanico, associato con l‘Hotel Terme Maiella, si trova al centro del piccolo paesino abruzzese, è uno stabilimento storico perfetto per una vacanza termale in famiglia, le cui acque termali sulfuree e oligominerali sono tra le più benefiche d’Europa.

Al centro termale è possibile effettuare diversi trattamenti e cicli di terapie termali, anche in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Lo stabilimento infatti offre:

un ampio reparto dedicato alle cure inalatorie

reparto pediatrico per le cure inalatorie

cure inalatorie un reparto per i trattamenti di fangoterapia : in cui è possibile sottoporsi a fanghi per la cura di dolori osteoarticolari e reumatici.

: in cui è possibile sottoporsi a fanghi per la cura di un’ampia area benessere : in cui è possibile sottoporsi a diversi trattamenti come la massoterapia, e altri trattamenti termali estetici

: in cui è possibile sottoporsi a diversi trattamenti come la massoterapia, e altri trattamenti termali estetici una palestra attrezzata

un centro sanitario di altro livello con personale medico qualificato che segue e indica i vari cicli termali terapeutici

Terme di Popoli

Le Terme di Popoli, collocate in provincia di Pescara, costituiscono uno dei migliori centri termali della zona soprattutto per quanto riguarda le cure idropiniche offerte dallo stabilimento. Le Terme di Popoli sono tra le più famose dell’Abruzzo soprattutto grazie alle preziose qualità e proprietà dell’acqua della sua sorgente De Contra.

Acqua termale:

L’acqua termale di Popoli, sgorga dalla sorgente De Contra, è un’acqua sulfureo-bicarbonata-calcica, ma a differenza delle altre sorgenti abruzzesi, l’acqua termale delle Terme di Popoli è oligominerale e soprattutto caratterizzata da un grado solfidrometrico elevato.

L’acqua sgorga ad una temperatura di circa 15 gradi ed è ricca di magnesio, di calcio, con un ph neutro perfettamente compatibile con il nostro organismo che la rendono ideale da bere e da utilizzare nelle cure idropiniche offerte dallo stabilimento termale di Popoli.

Trattamenti termali:

Lo stabilimento termale di Popoli dedica maggior parte della sua struttura alle terapie termali, inoltre c’è un centro riabilitazione e la possibilità di sottoporsi a trattamenti benessere e termali di medicina estetica. Il centro termali di Popoli offre la possibilità di curare e riabilitarsi da diverse patologie tra cui: dermopatite, affezioni dell’apparato digerente, patologie dell’apparato respiratorio, disturbi al fegato, patologie dell’apparato locomotore. Ecco i trattamenti di medicina termale disponibili:

docce nasali

fangoterapia

irrigazioni nasali

idropinoterapia

nebulizzazioni

ventilazioni polmonari

politzer

inalazioni caldo-umide

humage

Terme Alte di Rivisondoli

Il centro termale Terme Alte, si trova nei pressi di Rivisondoli, inserito in un angolo di paradiso naturale, ideale per godere una vacanza termale in totale relax e benessere psico-fisico. Lo stabilimento è stato costruito di recente nella città abruzzese da sempre conosciuta come stazione sciistica, e questo lo rende perfetto per una vacanza invernale all’insegna del relax termale e del divertimento sulla neve.

Insomma le Terme Alte di Rivisondoli rappresentano un luogo incantevole in cui trascorrere una vacanza invernale, e in più c’è la possibilità di godere di numerosi trattamenti termali grazie alle preziose proprietà dell’acqua termale.

Acqua termale:

L‘acqua termale delle Terme di Rivisondoli proviene dalla sorgente di Strapuzio, è ricchissima di zolfo e di micro-organismi che favoriscono la rigenerazione delle cellule della pelle e ne contrastano l’invecchiamento. Anche i fanghi termali di Terme Alte sono preziosi in quanto derivano direttamente dagli getti d’acqua delle sorgente di Strapuzio, per cui è un fango completamente naturale ideale per trattamenti di fangoterapia.

Trattamenti termali:

L’acqua e i fanghi termali di Rivisondoli, permettono al Centro Terme Alte di offrire numerosi trattamenti termali curativi e terapeutici, ma anche trattamenti termali Spa e wellness. Vediamo alcuni dei migliori trattamenti e servizi termali di cui possiamo godere alle Terme Alte di Rivisondoli:

fangoterapia: anti-age, idratante, anti-cellulite, purificante, tonificante

anti-age, idratante, anti-cellulite, purificante, tonificante docce termali

sauna, bagno turco

area relax

centro omeopatico

trattamenti estetici

vasca idromassaggio termale con vista panoramica

cromoterapia

musicoterapia

cicli di inalazioni e aerosol

trattamenti termali per bambini