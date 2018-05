Migliori Terme in Sicilia

0 visite

La Sicilia è un’isola ricca di posti incantevoli, di spettacoli naturali, e grazie al ricco patrimonio di acque curative, possiede anche molti centri termali, in cui poter trascorrere un soggiorno da sogno all’insegna del relax, del benessere fisico, e della meraviglia dei luoghi.

L’isola in realtà vanta una tradizione termale antica, grazie alla particolare natura del suolo, al clima mite e all’intensa vita sotterranea dell’Etna, che rendono la Sicilia una delle regioni più ricche di terme naturali. Inoltre la Sicilia ha il vantaggio di avere stabilimenti termali a pochi passi dal mare, e questo rende l’isola il posto ideale per una vacanza termale anche nella stagione estiva.

La scelta tra i miglior stabilimenti termali siciliani è molto ampia, si può scegliere in base alla bellezza del luogo, in base ai prezzi migliori, ai servizi offerti, sono tanti i fattori da valutare per fare la scelta giusta. Vediamo in base a questi fattori quali possono considerarsi i migliori Centri Termali in Sicilia.





Terme Acqua Pia di Montevago

Nel cuore della Sicilia, vicino ad Agrigento, a metà strada fra Castelvetrano e Sciacca, nel territorio noto come “Valle del Belice”, sorge il piccolo paesino di Montevago, noto per le sue acque termali benefiche e leggendarie. È proprio qui che si trova il centro termale Acqua Pia, una struttura completamente immersa nella natura, un vero e proprio angolo di pace, in cui poter ritrovare la pace dei sensi.

Il complesso termale è costituito da una serie di suggestive vasche in pietra, alimentate da piacevoli cascatelle, che accolgono piscine termali ad una temperatura che sfiora i 40 gradi, collocate nel contesto di un ampio parco disseminato di piante, fiori e alberi da frutto. Le terme dell’Acqua Pia inoltre accanto ai bagni termali offrono anche i servizi di un ottimo centro benessere fornito di saune e palestra.

Lo stabilimento termale è una sorta di piccolo villaggio raccolto attorno alle piscine termali. Infatti in aggiunta alle terme e alla spa, sono presenti un parco giochi, un’area pic-nic, area di sosta per camper, il Terme shop per chi vuole comprare souvenir e prodotti termali, un ristorante di pesce e degli alloggi per chi vuole pernottare.

Insomma si tratta di un centro termale super attrezzato, in cui raggiungere il benessere psico-fisico e migliorare la propria salute divertendosi. Ecco alcuni dei servizi offerti dal centro termale e dal centro benessere:

trattamenti e terapie termali: fangobalneoterapia, fangoterapia, balneoterapia, aerosolterapia

Idrochinesiterapia termale

Humage

Trattamento delle patologie dermatologiche

Inalazioni caldo umide

piscine termali

Idromassaggi con oli balsamici

Trattamenti corporei con i fanghi termali

Sauna e bagno turco

Trattamenti fitoterapici con le alghe termali

Trattamenti estetici vari

Doccia calda-fredda

Riflessologia plantare

massaggi

Terme di Sciacca ad Agrigento

Sciacca è un comune della Sicilia in provincia di Agrigento, è una rinomatissima stazione balneare e centro idrotermale che richiama numerosi turisti da tutto il mondo. Le risorse termali, delle sorgenti e dei fanghi sono molteplici, una delle quali è rappresentata dalle famose grotte o “stufe” all’interno delle quali l’atmosfera satura di vapore acque raggiunge la temperatura di quasi 40°.

All’interno delle grotte si pratica la terapia essudatoria ossia l’antroterapia, molto efficace per l’artrosi. Tra le diverse acque presenti nella zona, spicca invece quella di natura sulfurea che sgorga dalla Valle dei bagni e che è alla base del fango poi utilizzato per la fangoterapia.

Sciacca è una stazione termale di prima grandezza in cui è possibile la combinazione di sole, mare, benessere e reax, tutto in un meraviglioso contesto naturale e ricco di storia. La struttura è ben attrezzata, presenta piscine coperte, tra cui una piscina termale coperta, riempita da una sorgente di acqua sulfurea e anche una piscina esterna attrezzata con lettini e ombrelloni, ideale nel periodo estivo.

Inoltre in un luogo distaccato dallo stabilimento, su uno splendido terrazzo naturale, tra il mare, il Monte Kronio e la città di Sciacca, si trovano altre vasche termali, le piscine dei Molinelli, si tratta del più grande complesso di piscine pubbliche termali esistenti nel territorio.

Hotel Terme Marino, Alì Terme

Sulla costa ionica della Sicilia, affacciata sul mare, spicca la cittadina di Alì Terme, una delle sorgenti termali più antiche e più famose dell’isola. Il centro termale di Alì terme, è costituito da ben due sorgenti di ipotermali: la sorgente Marino che sgorga ad una temperatura di circa 39° e la sorgente Granata-Cassibile, che sgorga alla temperatura di 46,5°.

Sono acque dai tanti effetti benefici per l’apparato uditivo, respiratorio e del sistema nervoso, e lo zolfo e il bromo contenuti dalle sorgenti, conferisce alle acque altre importanti funzioni curative. A godere delle acque di queste sorgenti, è lo stabilimento termale dell’Hotel Terme Marino, che offre numerosi trattamenti termali e curativi, come ad esempio:

fangoterapia

balneoterapia

Cure Inalatorie

Insufflazioni Tubo Timpaniche

Nebulizzazione

idromassaggi con Acque Termali Anticellulite

massaggi

Percorso KNEIPP

piscina esterna alimentata con Acque Termali

Terme di Acireale a Catania

Le Terme di Acireale nascono ai piedi dell’Etna, presentano delle acque terapeutiche che sgorgano dalla sorgente di Santa Venera al Pozzo ad una temperatura di circa 22° e sono sulfuree, salso-bromo-iodiche e radioattive. Affacciati sul mare si trovano due edifici che costituiscono gli impianti termali: quello ottocentesco di Santa Venera, circondato da terrazze panoramiche e da uno splendido parco, e la nuova struttura di Santa Caterina.

Il clima dolce della zona ionico-etnea, consente di trascorrere un soggiorno piacevole sia in estate che in inverno. Le terme di Acireale offrono varie occasioni di svago, relax e benessere, e in estate si può assistere anche a concerti e spettacoli all’aperto.

Le Terme di Acireale sono un centro di medicina termale, idrologica, fisica e riabilitativa, il centro poi ci offre diversi pacchetti con tanti i trattamenti termali, curativi e di benessere tra cui scegliere, come ad esempio

Fango termale in acqua sulfurea

Bagno con idromassaggio

Massaggi corpo

Doccia filiforme sulfurea

Trattamenti estetici viso

trattamenti estetici copro

trattamenti termali

Terme Segestane, Trapani

Le Terme Segestane, sono le terme di Castellamare del Golfo, una località dove sgorgano sorgenti con acque termali ipotermiche. Le terme Segestane hanno un’origine vulcanica e rientrano tra le acque ipertermali sulfuree alcaline e altamente mineralizzate.

All’interno dello stabilimento termale si utilizzando le proprietà di due tipi di acque termali e si effettuano trattamenti di ogni tipo dalle cure termali ai massaggi e alle stufe sudatorie di tipo naturale. Lo stabilimento inoltre è dotato di tre piscine termali, le cui temperature variano dai 37° ai 39°, una dove si può nuotare, una esterna dotata di idromassaggio e una piscina coperta con idromassaggi e cascate.

Inoltre il centro ha in dotazione tre sorgenti di acque sulfuree che sgorgano naturalmente ad una temperatura di 44° e 46° ed è attrezzato per offrire vari trattamenti termali, tra cui: