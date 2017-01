Cinque migliori terme in Toscana

Il fascino della Toscana si snoda dalla bellezza architettonica delle sue città, dal profumo del Rinascimento dei suoi borghi, dalle bellezze naturali e dall’importanza delle sue acque termali. Se vuoi organizzare un soggiorno all’insegna del relax, dell’arte, della natura e della buona tavola la Toscana è la regione che fa per te.

Le proprietà salutari delle sorgenti termali erano già note al tempo agli Etruschi e successivamente ai Romani. Le mille sfaccettature e i benefici delle acque sono ancora oggi meta preferita di chi vuole abbinare un soggiorno di benessere e di salute. Scopriamo insieme quali sono le 5 migliori terme della Toscana.

Terme di Petriolo

A Monticiano (Si) nella suggestiva e caratteristica località di Petriolo sorgono le terme omonime (completamente rinnovate) e immerse nella riserva naturale del Basso Merse in uno scenario di boschi e colline dove tutto è rimasto incontaminato. Una posizione unica, ben conservata, dove la pace e la serenità incontrano il piacere dei sensi e dello stare bene. Perchè scegliere le Terme di Petriolo? Per le sue acque terapeutiche, le inalazioni e…

Vasche termali terapeutiche

Fare un bagno nelle vasche termali di Petriolo significa abbandonarsi mente e corpo in queste acque terapeutiche, considerate un vero toccasana per la salute. Quali sono i vantaggi delle vasche senesi? Le acque:

sgorgano dalla sorgente accanto al torrente Farma

sgorgano a 43°C

sono ricche di anidride carbonica libera, calcio, fluoro, idrogeno solforato e tante altre sostanze salutari rimaste inalterate nel tempo

Immergersi nelle acque termali terapeutiche di Petriolo significa migliorare alcune situazioni patologiche e croniche del nostro organismo, grazie anche all’applicazione dei fanghi. I benefici delle acque di Petriolo riguardano:

apparato osteo-articolare

apparato respiratorio (grazie a terapie inalatorie per migliorare sinusiti, laringiti, faringiti, etc). I benefici dell’aerosol sono massimi anche grazie all’aiuto della doccia micronizzataa dopo il trattamento

L’applicazione del fango ad una temperatura di 47°C insieme all’azione delle sostanze contenute nelle acque termali è la prevenzione ottimale per artrosi, cervicale, lombalgie etc.

Centro benessere

Gli ospiti della struttura, oltre a terapie salutari e preventive, possono godere di tanti altri trattamenti benessere e servizi messi a disposizione dallo stabilimento termale, grazie a personale altamente qualificato e professionale. I trattamenti includono:

massaggi specifici

massaggio shatsu

massaggio antistress

massaggio linfo-drenante

Con il fango inoltre è possibile usufruire di trattamenti specifici per viso e corpo come maschere termali rigeneranti, detossinanti e tanto altro ancora, con l’unico obiettivo: quello di regalare agli ospiti delle Terme Patriolo un soggiorno indimenticabile.

Terme di Saturnia

Nel comune di Manciano, in provincia di Grosseto, troviamo uno degli stabilimenti con il Parco piscine più grande della Toscana. In uno scenario collinare alle Terme di Saturnia troviamo percorsi vascolari di acqua fredda e calda, idromassaggi e 4 piscine termali all’aperto con acqua che sgorga a 37°C.

Perchè scegliere le Terme Saturnia? Per l’importanza della sorgente termale, per i trattamenti e…per saperne di più clicca sulle Terme di Saturnia, troverai tutto ciò che riguarda questo incantevole stabilimento termale a sud della Toscana.

San Giovanni Terme Rapolano

Le Terme San Giovanni Rapolano sorgono nella splendida provincia di Siena, famosa per la sua architettura e la magnifica Piazza del Palio. Scegliere le Terme Rapolano significa optare per i benefici di acque che sgorgano naturalmente a 39°C e sono riconosciute dal Ministero della Salute per le proprietà terapeutiche sull’apparato muscolare e respiratorio.

Benessere termale

Le acque termali delle Terme Rapolano sono una preziosa risorsa del territorio italiano, dove è possibile beneficiare di trattamenti terapeutici salutari per il benessere psico-fisico degli ospiti. Le acque termali sono costituite da elementi naturali come:

zolfo che ne conferisce l’odore pulsante ma benefico se inalato

che ne conferisce l’odore pulsante ma benefico se inalato solfato di magnesio

Questi due elementi combinati insieme donano enormi benefici all’apparato respiratorio, muscolare e alla pelle. Le acque termali sono indicative per il trattamento di problematiche cutanee come psoriasi, dermatiti atopiche, dermatosi pruriginose etc.