L’Isola di Ischia può sembrare un panorama noto, anche per chi non ha mai messo piede su quest’isola del Mar Tirreno. Questa terra piena di contrasti, di origine vulcanica, ha fatto spesso da sfondo a importanti pellicole cinematografiche ed è rinomata per le terme e i trattamenti per il benessere.

Si trova davanti al golfo di Napoli e a poca distanza dalle isole di Procida e Vivara. Appartiene al gruppo delle isole flegree ed è la terza isola italiana più popolosa dopo Sicilia e Sardegna.

Ischia già nell’antichità (VIII sec. A. C.) era nota per le sue calde acque termali: benefiche per la cura del corpo, il benessere e la cosmesi. L’isola del termalismo e del benessere vanta ben 103 sorgenti, 69 gruppi fumarolici e 29 gruppi termali.





Ischia è un’isola vulcanica del Golfo di Napoli, conosciuta soprattutto per le sue acque termali ricche di minerali. La sua natura vulcanica infatti la rende uno dei migliori centri termali d’Europa, e sono tanti i turisti ma anche gli stessi abitanti del luogo a sceglierla come meta per una vacanza termale, all’insegna di relax e benessere psico-fisico.

È interessante sapere che su tutto il territorio di Ischia troviamo sorgenti, fumarole, fanghi, e che le acque termali ischitane sono alcaline, contengono zolfo, iodio, cloro, ferro, elementi potassici e microelementi di sostanze attive, quindi sono un vero e proprio rimedio curativo per numerose patologie. Quindi non è strano che Ischia sia una delle zone più ricche di centri termali attrezzati e altamente qualificati, oltretutto il clima e la straordinaria varietà della vegetazione isolana, completano i benefici delle cure.

Ischia è quindi una terra ricca oltre che di attrazioni culturali, anche di molteplici opportunità di benessere, una delle migliori zone per chi cerca le migliori terme in Campania, è possibile infatti trovare diverse strutture super attrezzate e all’avanguardia, alcune addirittura utilizzano delle sofisticate tecnologie per la cura del corpo e di specifiche patologie.

Quando andare ad Ischia

Gli ischitani (ebbene questo è il nome dei residenti dell’isola) sono quasi 60mila, ma essendo una meta turistica, i mesi di luglio e agosto sconvolge letteralmente il numero di presenze stanziali, triplicandolo. L’Isola presenta un varietà paesaggistica incredibile: spiagge, boschi, parchi pubblici, campagna e il mare sempre protagonista.

I mesi migliori per soggiornare sull’isola sono maggio, giugno e settembre, ma anche il resto dell’anno è comunque perfetto per il turismo termale ed ecologico, anche se la scelta degli alberghi aperti è sensibilmente ridotta rispetto al periodo che va da aprile a ottobre.

Le Terme di Ischia sono conosciute anche oltre i confini italiani, spesso è definita la capitale Europea del termalismo per la qualità e la varietà delle sue acque. Inoltre le oltre 300 strutture termali, rispondono egregiamente sia a esigenze curative sia di benessere.

Le acque termali di Ischia

Le acque termali che sgorgano in tutta l’Isola sono del tipo: acque cloruro sodiche e acque bicarbonato-alcaline. La loro diversificazione in composizione e temperatura permette le più svariate applicazioni cliniche, ciò permette che gli stabilimenti termali possiedano una decisa specializzazione terapeutica in relazione alle diverse qualità delle acque della rispettiva zona.

Le acque dell’Isola sono impiegate:

per le terapie delle malattie dell’apparato locomotore

per le terapie delle malattie dell’apparato respiratorio e orale

per le patologie dermatologiche

per le patologie ginecologiche

per la cura e prevenzione della cellulite

Insomma Ischia è senz’altro un’ottima scelta per gli appassionati di terme anche perché è possibile trovare diverse offerte, pacchetti benessere anche solo per un giorno, o hotel terme che offrono un soggiorno da sogno. C’è l’imbarazzo della scelta!! Andiamo quindi a vedere quali possiamo considerare le migliori terme di Ischia:

Giardini Poseidon

È il più grande parco termale dell’isola di Ischia, si affaccia sulla splendida Baia di Citara nota per le sue acque bollenti, e cosa non da poco gode di uno dei panorami più belli dell’isola. Il parco è caratterizzato da un complesso di piscine, circa 20, immerse nel verde con temperature diverse, situate a ridosso del mare; all’interno del parco possiamo godere di ben 500 metri quadrati tutti dedicati al benessere del nostro corpo, dove poter ritrovare la propria salute con cure medico-riabilitative.

Insomma vista la posizione, la bellezza della struttura, i servizi che ci offre è a tutti gli effetti una vera e propria oasi di tranquillità e benessere. L’unica pecca è che non è proprio alla portata di tutti, poiché i prezzi per usufruire dei servizi, dei trattamenti, e per poter soggiornare qualche giorno sono un tantino alti, ma il rapporto qualità-prezzo è ottimo, insomma possiamo considerarli soldi ben spesi visto ciò che ci viene offerto. Tra le tantissime cose infatti ai Giardini Poseidon possiamo trovare:

trattamenti olistici

terapia riabilitativa del sistema neuro-muscolare con trattamenti fisioterapici sia in acqua che in palestra

applicazioni di massofisioterapia

esclusivi trattamenti estetici

sauna naturale

percorso Kneipp

ciclo termale completo

corsi personalizzati di nuoto e fitness tenuti da istruttori qualificati

pacchetti benessere che comprendono diversi tipi di massaggi

bagno giapponese

piscine con acqua di mare

Hotel Royal terme

L’Hotel Royal Terme sembra essere un vero e proprio angolo di paradiso in cui poter godere a pieno di relax e benessere, si trova in una zona centrale ma allo stesso tempo appartata e riservata quindi ideale per chi cerca intimità e tranquillità. È abbastanza attrezzato, infatti tra i vari servizi offerti possiamo trovare:

due piscine termali

la vasca idromassaggio jacuzzi

il percorso Vascolare Kneipp

ampi spazi solarium circondati da un meraviglioso giardino

percorso benessere SPA

Sul piano economico troviamo molte offerte accessibili a tutti, inoltre tutti gli ospiti possono usufruire dei trattamenti singoli, ma anche dei pacchetti benessere oltre che di terapie in ambito di medicina estetica.

Hotel Casa del Sole

È una piccola struttura a conduzione familiare, situato in un’ottima posizione perché sorge nei pressi del famosissimo parco termale “Giargini Poseidon”, a soli 100 metri da uno dei parchi termali più rinomati grazie alle sue acque termali che sono tra le più curative e alla particolare sauna in una grotta naturale.

La cosa che ci fa apprezzare ancora di più l’Hotel Casa del Sole è che ci offre, tra le tante cose, anche la possibilità di richiedere un pacchetto con pernottamento e ingresso ai giardini termali poseidon.

Hotel terme President

L’Hotel terme President di Ischia è uno dei più apprezzati, è un hotel a 4 stelle che si trova in un buona posizione, panoramica e centrale a Ischia Porto, comprende terme e centro benessere. Sembra essere la scelta ideale per chi vuole godere di una buona vacanza termale a un buon prezzo, infatti ci offre anche last minute e pacchetti volo con trasferimenti inclusi per raggiungere l’hotel.

Anche qui nell’Hotel terme President possiamo trovare molteplici servizi dedicati al benessere come:

piscina panoramica con vista sul Golfo di Napoli

spazio solarium attrezzato

grande piscina coperta con idromassaggi

una “grotta del benessere” in cui si abbina acqua termale e idromassaggi vari

percorso vascolare caldo-freddo Kneipp

palestra ben attrezzata

trattamenti estetici vari

Hotel e Spa Continental Terme

L’Hotel & Spa Continental Terme è un’oasi di comfort e di bellezza all’interno dell’isola d’Ischia, un luogo ideale dove potersi rilassare e perdersi nelle bellezze del luogo, anche questo si trova in una posizione centrale e favorevole per raggiungere facilmente tutti i luoghi di Ischia di maggiore interesse.

La cosa interessante è che possiede un proprio bacino di acque termo-minerali utilizzate per le cure termali, e quindi sono tanti i pacchetti termali, oltre che i percorsi SPA, offerti. Andiamo a vedere alcuni dei servizi offerti più interessanti:

5 piscine dalle diverse temperature

centro benessere e il centro beauty

centro termale convenzionato ASL

servizio navetta per raggiungere la spiaggia convenzionata

Altre aree termali di Ischia

Nell’incantevole ed esclusiva cornice di Sant’Angelo, sorgono i giardini Aphrodite Apollon. Questo Parco Termale è un luogo silenzioso e anti-stress. Dispone di dodici piscine con temperature diverse (da 25°C a 40°C), un ristorante con una splendida terrazza sul mare, un attrezzato fitness-center e centro di fisioterapia, una sauna in grotta naturale ed un centro di cosmesi.

A Casamicciola Terme, in una verdeggiante conca naturale degradante verso il mare, si trova il grande parco termale di Castiglione (aperto da aprile ad ottobre) che dispone di 10 piscine di cui 8 termali con acqua che varia dai 30°C ai 40°C. Oltre alla piscina olimpica alimentata da acqua di mare e di una spiaggia privata per i bagni di mare, dispone di una sauna naturale, idromassaggi, piscina Kneipp, reparto estetica e sanitario, diretto da medici specialisti.

Ai confini con una splendida spiaggia con sabbia finisssima, immerso in un giardino tropicale, sorge il Negombo nel comune di Lacco Ameno. Dodici piscine marine e termali dove è possibile nuotare o rilassarsi accarezzati dagli idromassaggi. Inoltre c’è un famoso centro cosmesi con sauna e bagno turco immerso in un’oasi verdeggiante.

Il complesso termale è indicato soprattutto per le cure di: malattie reumatiche, artriti, artrosi, sindromi dolorose della colonna vertebrale, sciatalgie, afiezioni post-traumatiche e malattie dell’apparato respiratorio.

Un altro splendido complesso termale è il Tropical, situato in un’incantevole parco, da cui si può ammirare uno dei panorami più famosi d’Ischia, infatti sorge sulla meravigliosa Baia di S. Angelo. Il Parco comprende nove piscine di cui una con acqua di mare, una con idromassaggio termale, una piscina coperta termale con temperature che vanno dai 26°C ai 40°C. Qui si possono fare anche fangoterapie e cure inalatorie, convenzionate S.S.N., cure sioterapiche, ginnastica correttiva, cure estetiche, curative e di bellezza.

Infine, nel centro dei Ischia Porto, si trova l’Ischia Thermal Center. Un complesso moderno e ottimamente attrezzato dove l’alta qualificazione professionale dello staff medico e paramedico ne fanno una realtà tra le più importanti nell’intero panorama italiano.

La qualità delle acque e dei fanghi dell’Ischia Thermal Center, attraverso le diverse metodiche crenoterapiche d’applicazione, ne indicano l’impiego nella prevenzione, cura e riabilitazione di diverse patologie. Lo stabilimento è indicato anche per titti i trattamenti d’estetica: palestra attrezzata e sauna, trattamenti dermatologici a base

di acque termali e olii speciali, idromassaggi, elettrolipolisi, massaggi ed un centro abbronzatura sono sempre a disposizione della clientela.

Un’équipe di specialisti segue l’ospite anche con programmi personalizzati. Il centro e’ aperto tutto l’anno ed è convenzionato S.S.N.

Come raggiungere Ischia

Per giungere all’isola d’Ischia si arriva in auto, treno o aereo nella città di Napoli e da qui ci si imbarca su nave traghetto o aliscafo da uno dei tre porti (Napoli, Mergellina, Pozzuoli). I collegamenti marittimi tra Ischia ed il continente avvengono tra i tre porti dell’isola (porto d’Ischia, porto di Casamicciola e porto di Forio) ed i porti di Napoli-Beverello, Pozzuoli, e Napoli-Mergellina (nel periodo estivo funziona anche il collegamento aliscafi tra Napoli Mergellina e Forio d’Ischia).

Mediamente il tratto di mare da coprire è di 14 miglia con la punta massima di 18 miglia per la tratta Ischia-Napoli; il tempo medio di navigazione è di 90 minuti con nave traghetto e di 40 minuti con aliscafo o nave veloce. Per disciplinare il traffico dei veicoli durante i mesi estivi è in vigore una specifica ordinanza del Prefetto che vieta lo sbarco sull’isola di moto e autoveicoli ai residenti in Campania.

Per rendersi conto della magia di quest’Isola, basta sapere che proprio in questi giorni, il cantautore Vinicio Capossela sta registrando alcuni brani del suo nuovo album in questa terra tra mare e cielo.