Le migliori terme sul lago di Garda

Il relax e la ricerca del benessere alle terme non conoscono stagioni sul meraviglioso Lago di Garda. Centri termali all’avanguardia, Spa di lusso e Centri Benessere per vacanze rilassanti e per chi lo desidera, curative. Il Lago di Garda è infatti conosciuto fin dall’antichità per il suo clima mite e le terme curative,

Non tutte le acque termali della sponda del Benaco sono uguali, ognuna risponde ad esigenze specifiche e passando in rassegna le migliori Terme del Lago possiamo scegliere lo stabilimento più vicino ai nostri desideri e la struttura che offre ciò di cui abbiamo bisogno per migliorare la salute e la qualità della vita.

Acquardens (Vr)

Tra le colline della Valpolicella, in provincia di Verona, non possiamo non far riferimento al Centro termale Acquardens. Una struttura ultra moderna che offre servizi articolati in grado di soddisfare i desideri più remoti. Oltre 5.000 metri quadri d’acqua salso-bromoiodica minerale che sgorga a 47°C da una falda sotterranea. Le Terme sono riconosciute dal Ministero della Salute per le proprietà curative e stimolanti delle sue acque.

Acqua termale: benefici

L’acqua dello stabilimento Acquardens è ricca di minerali e di sostanze con proprietà antinfiammatorie e antisettiche, in grado di stimolare il sistema immunitario. L’acqua termale è inoltre benefica per la cura di diverse patologie (il consiglio è non superare i 20 minuti di immersione per esplicare al meglio gli effetti curativi):

patologie articolari e reumatiche (traumi, frattire etc)

(traumi, frattire etc) patologie vascolari

patologie dermatologiche

patologie respiratorie

Per ogni patologia l’acqua termale ha una temperatura diversa a seconda del trattamento specifico. Con l’aiuto di personale esperto e qualificato potrete visitare e beneficiare delle cure in una delle seguenti zone:

lagune di relax e energia

grotta e terrazza della fonte

grotta dell’armonia

salina

caracalla

percorso kneipp

isola del sole

abbraccio e coccola: una piscina riservata al benessere dei più piccoli come fossero coccolati dalle braccia di mamma e papà

Il Direttore Sanitario, Dr Antonio Chiappetta, specializzato in otorinolaringoiatria, si occupa insieme ad un’equipe di esperti di vari pazienti con patologie respiratorie e altre problematiche. Il trattamento dei pazienti prevede:

balneoterapia

cure inalatorie

sordità rinogena

percorsi vascolari

Saune da rito e oasi beach

Nel centro termale è partito un interessante progetto per assaporare un’esperienza unica. Nell’area Ritual Sauna maestri “Aufguss – Meister” intrattengono gli ospiti nella struttura con spettacoli, musiche e rituali Aufguss.: sauna celtica con bandiera e sauna contemporanea.

Un’altra caratteristica dell’Acquardens Terme è un’oasi all’aperto con sabbia finissima bianca (tipica del mare) allestita con gazebo e ombrelloni. In questa zona potrete godere di un panorama mozzafiato e di uan cornice magica da sogno. Tra i vari sevizi offerti della struttura non mancano massaggi speciali, trattamenti viso e corpo, rituali unici come:

Rituale della Regina di Saba

Rituali di bellezza nel lettino Nuvola

Questo e tanto altro ancora alle Terme veronesi di Acquardens, un’esperienza sensoriale e curativa con tante altre novità da scoprire alla prenotazione.

Hotel Caesius Terme di Bardolino

Tra le migliori terme del Lago di Garda non poteva mancare l‘Hotel Caesius, a due passi dalle spiagge di Bardolino. In questo stabilimento sgorga un’acqua oligominerale leggera e fresca proveniente dal massiccio montuoso del Monte Baldo.

L’acqua di Bardolino è indicata per le cure idropiniche, inalatorie e riabilitative. Alle cure tradizionali si affiancano trattamenti provenienti dalla cultura ayurvedica per un autentico elisir di bellezza e benessere. L’acqua termale è utile a tutti coloro che soffrono di stress, ansia e palpitazioni cardiache. Se non hai ancora provato prenota un soggiorno all’Hotel Caesius sulle fantastiche rive del Garda.

Acqua di Bardolino: benefici e trattamenti

All’Hotel Caesisu l’acqua è la protagonista assoluta per il benessere della salute e della pelle. Tra le diverse piscine presenti nella struttura è possibile usufruire dei vari trattamenti messi a disposizione da personale altamente qualificato:

bagno turco ( calidarium )

) sauna finlandese

mediterraneo

docce emozionali

frigidarium

cascate relax

E’ possibile provare anche il Laconicum, il cosiddetto sudatorio romano, un bagno di sudore ad altissime temperature in grado di purificare tutte le impurità del corpo e beneficiare di un nuovo equilibrio psico-fisico. Nella “Private SPA” si possono effettuare altri due percorsi di benessere: