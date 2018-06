Le migliori Terme Spa a Roma

0 visite

Roma, la città eterna, con i suoi secoli di storia, la sua cultura, la sua tradizione, è considerata una delle più belle città del mondo, e una delle mete turistiche più amate. Ma il fascino della capitale non è solo dovuto alla maestosità dei suoi monumenti, e alla grandezza della sua storia, Roma può vantare infatti anche eccellenti strutture termali, centri benessere e Spa in cui poter godere piacevoli momenti di relax.

Roma in realtà ha una tradizione termale secolare, i primi edifici termali sorsero già nell’epoca imperiale, quando furono costruiti i primi acquedotti per il trasporto delle acque, che riuscirono a rifornire le Terme di Agrippa, ossia le prime Terme a Roma ad essere rese pubbliche. Seguirono poi altri edifici termali, come le Terme di Traiano, le Terme di Caracalla, di Nerone, di Costantino.

Oggi alcuni di questi luoghi sono stati ristrutturati, diventando così non solamente magnifici esempi di architettura, ma veri e propri centri benessere, dove provare ogni tipo di trattamento rilassante. Nella capitale c’è un’ampia scelta di strutture termali e centri benessere, collocati o in Hotel esclusivi o in siti storici importanti. Non ci resta quindi che scoprire alcune delle migliori Terme di Roma.





Terme di Stigliano

Le Terme di Stigliano incastonate tra i Monti Sabatini, nella zona di Canale Monterano, sono situate in un contesto naturale davvero suggestivo, a soli 50 minuti da Roma. Le acque del parco termale di Stigliano, le cui temperature si mantengono costanti tra i 30°C e i 38°C gradi, sono famose per la cura di patologie reumatiche, post traumatiche, infiammatorie, cutanee e della sordità rinogena.

Il complesso in particolare offre un Percorso Romano che, inserito in un contesto ispirato all’Antica Roma, consente di depurarsi beneficiando di di tepidarium, calidarium e frigidarium, oltre che di altri servizi e trattamenti tra cui:

saune finlandesi

zone relax con cromoterapia e cascate aromatiche

piscine e vasche termali, idromassaggi,

cascate emozionali e getti cervicali

Terme di Caracalla

Le Terme di Caracalla costituiscono uno dei più grandiosi esempi di terme imperiali di Roma, essendo ancora conservate per gran parte della loro struttura. Oltre alla bellezza archeologica le Terme di caracalla presentano un moderno centro wellness e di bellezza nel cuore di Roma, che offre servizi e trattamenti esclusivi per il benessere del proprio corpo, in una struttura storica meravigliosa. Ecco alcuni dei servizi di cui possiamo godere alle Terme di Caracalla :

percorso emozionale

centro massaggi

Solarium

piscina ad idromassaggio di ultimissima generazione

doccia emozionale, con cromoterapia e aromaterapia

doccia tropicale , in cui l’acqua micro-nebulizzata contenente oli essenziali ed essenze aromatiche

, in cui l’acqua micro-nebulizzata contenente oli essenziali ed essenze aromatiche un’ala dedicata ai trattamenti corpo e viso

trattamenti rigeneranti per la circolazione sanguigna, disintossicazione ed eliminazione di scorie e di rassodamento dei tessuti

Qc Terme Roma

È un resort di lusso di Fiumicino a pochi passi dalla capitale, si trova all’interno del Parco Naturale di Traiano, immerso tra pini secolari e piante profumate. In questo centro benessere è possibile rigenerarsi e vivere un soggiorno da sogno, rivivendo l’antico concetto di terme romane grazie alla Spa del centro che utilizza l’acqua della falda riscaldata a 37 ºC.

La cosa particolare delle Qc terme di Roma è che il percorso benessere si snoda tra i sotterranei degli edifici storici e arriva fino all’Oasi del Porto dove ci si può rilassare con un bagno rigenerante. Inoltre la struttura offre tanti altri servizi tra cui:

vasche idromassaggio

cascate rigeneranti

percorso kneipp

un parco esterno con il bagno giapponese

le biosaune

le sale relax, per i trattamenti di bellezza e per il fitness.

Acque Albule Terme di Roma

Le Acque Albule sono di tipo sulfureo, ipotermale. Conservano il nome che fu dato loro sin dall’antichità a causa del colore biancastro, dovuto all’emulsione gassosa che si forma in superficie. Le acque che scaturiscono dai due laghi Regina e Colonnelle, a nord della via Tiburtina, giungono alle terme nella quantità di 3.000 litri al secondo.

Le strutture del Nuovo Centro Termale, completamente rinnovate e ristrutturate, oltre alle tradizionali cure della medicina termale, propongono diversi tipi di percorsi benessere grazie all’utilizzo delle più moderne tecnologie. Il Parco Termale di Acque Albule, sembra essere il posto ideale in cui rilassarsi e godere in pieno dei benefici delle cure termali e del relax dei trattamenti della Spa, è infatti dotato di centro termale, medicina specialistica, centro estetico, e Spa. Alcuni dei servizi che ci offre il Parco Termale: