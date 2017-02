Migliori terme in Umbria

139 visite

L’Umbria, conosciuta anche come “il cuore verde d’Italia”, è nota per le sue straordinarie bellezze naturalistiche (come la Cascata delle Marmore) e per i luoghi di interesse culturale e spirituale (Assisi e Norcia), e anche per il buon cibo! Queste caratteristiche, unite ai panorami mozzafiato e ai paesaggi incontaminati, fanno dell’Umbria una regione da scoprire e da vivere in completo relax, nelle migliori terme e SPA in Umbria.

Rilassarsi in Umbria è possibile scegliendo un soggiorno indimenticabile in una delle 5 migliori terme del centro Italia. Scopriamole insieme.

Nun Spa Museum (Assisi)

Siamo nella cittadina di San Francesco, un luogo spirituale e tranquillo, meta privilegiata per trascorrere qualche giorno in tranquillità e beneficiando dei servizi messi a disposizione dalla struttura termale Nun Spa Museum. Il relais a 5 stelle offre ai suoi ospiti una location di charme grazie all’armonia del monastero e l’essenzialità dello stile contemporaneo.

Il Nun Museum si trova nel cuore di Assisi, circondato dalle meravigliose colline umbre, che nasce dalla ristrutturazione accurata di un antichissimo monastero. Il centro benessere, infatti, si presenta come un vero e proprio museo in cui godere di bellezze uniche e servizi eccellenti.

Spa Museum

Un luogo unico e fuori dal tempo, da 2000 anni si dedica al culto delle acque (fin dai tempi dei Romani) offrendo agli ospiti un luogo incantato e percorsi di salute personalizzati da esperti del benessere. Nella Spa del relais di Assisi è possibile beneficiare del Percorso Nun distinto in 4 differenti sale:

Tepidario

Caldario

Sudatorio

Frigidario

Il percorso è fatto a tappe e si parte necessariamente dalla zona relax Tepidario. Ogni sala ha una temperatura specifica con un proprio livello di umidità. Dopo aver attraversato le varie sale e usufruito dei servizi si avverte un immediato effetto depurativo e rigenerante.

Trattamenti e Rituali

I trattamenti del Relais e Spa Museum sono un vero toccasana per il corpo e la mente. Oltre a differenti tipi di massaggi, nella struttura è possibile beneficiare dei prodotti della linea Selvert Thermal e dell’efficacia di un nuovo macchinario Biolux, che sfrutta l’azione della luce a infrarossi per agire sulla funzionalità metabolica.

Lo staff specializzato e professionale metterà a disposizione della clientela tutta la propria esperienza stilando programmi specializzati per le singole esigenze degli ospiti del Relais Museum umbro. Inoltre gli ospiti potranno assaggiare la cucina tipica e rilassarsi durante il giorno e la notte nelle eleganti e confortevoli 18 suite della struttura.

Vivi Assisi nella sua spiritualità, nelle sue bellezze paesaggistiche e nella garanzia di una struttura architettonicamente unica: il Nun Spa Museum. E’ possibile anche prenotare il tuo evento nella Sala Santa Caterina interna alla struttura.

Terme Francescane Village (Spello)

A Spello, in provincia di Perugia,sorge un vero e proprio villaggio termale, Terme Francescane Village. Incastonato tra spazi verdi e un immenso lago. I clienti ospiti della struttura possono godere dei benefici delle sorgenti di acque solforose e rilassarsi tra:

piscine

attività sportive (jogging, tennis e nuoto)

balneoterapie

fangoterapie

attività riabilitative e fisioterapiche

attività estetiche e vascolari

Virtù benefiche delle acque termali

Alle Terme Francescane Village gli ospiti possono rigenerarsi e godere dei trattamenti specifici da parte di personale qualificato e specializzato. Cosa è possibile curare presso lo stabilimento termale di Spello? Le acque sulfuree della struttura servono per la cura di diverse patologie:

otorinolaringoiatriche

respiratorie

vascolari

ginecologiche

reumatiche

dermatologiche