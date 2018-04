Migliori terme in Valle d’Aosta

4 visite

Stai pensando di regalarti qualche giorno di relax alle terme e non sai dove andare? La Valle d’Aosta pare sia il posto giusto dove trascorrere una vacanza all’insegna della tranquillità, del silenzio e soprattutto del benessere psico-fisico. Tutti abbiamo bisogno, ad un certo punto, di staccare dallo stress della vita quotidiana, di prendersi una pausa dal caos della città e magari rifugiarsi in un luogo appartato, dove regna la serenità e dove si respira aria buona e salutare.

La Valle d’Aosta è una regione autonoma a statuto speciale, la più piccola e meno popolata d’Italia, è costellata da vette maestose fra cui troviamo le cime più alte delle Alpi. È una regione di montagne e di neve che d’inverno diventa davvero magica, ma non solo, perché la Valle d’Aosta con i suoi meravigliosi paesaggi naturali è anche una delle regioni in cui possiamo trovare i migliori stabilimenti termali e centri benessere.

Le stazioni termali della Valle d’Aosta ci offrono esperienze speciali, come ad esempio quella di rilassarsi in pieno inverno nelle caldi acque termali, al cospetto del Monte Bianco, oppure quella di farsi coccolare in centri benessere collocati in ambientazioni suggestive e particolari. Non è un caso, quindi, se le terme della Valle d’Aosta sono considerate tra le più eleganti e famose d’Europa.





Insomma se stai pensando di prenotare una vacanza alle terme, la Valle d’Aosta è senza dubbio una meta da considerare. Ma vediamo nello specifico quali sono le migliori terme della Valle d’Aosta.

Terme di Saint-Vincent

Le terme di Sanint-Vincent sono tra le più famose della Valle d’Aosta, a pochi chilometri dal confine con il Piemonte e la Svizzera, incastonate nelle splendide cime delle Alpi Valdaostane, rappresentano una vera e propria oasi di salute e benessere.

La sorgente di Sant-Vincent fu scoperta nel 1770 e fu chiamata “Fons Salutis” proprio per le proprietà curative della sua acqua, l’acqua di Saint-Vincent, infatti svolge un’azione equilibratrice e regolatrice dell’apparato digerente. Le cure inalatorie sono somministrate per le infiammazioni croniche delle vie aeree ed è anche per questo che le terme di Saint-Vincent sono convenzionate con il servizio sanitario nazionale.

Il centro di cura originario è stato integrato con un moderno ed elegante centro benessere che offre servizi benessere esclusivi e ciò rende le terme Sant-Vincent ancora più all’avanguardia. La Spa del centro termale di Saint-Vincent offre sempre occasioni di incontro, ma stagionalmente, a integrazione della normale offerta termale, propone anche attività promozionali diverse. Ma vediamo i servizi che ci offre:

tre piscine interne

vasca panoramica esterna con acqua a temperatura di 36 gradi per riattivare la circolazione

tutte le vasche sono dotate di idromassaggio

saune: finlandese, soft e mediterranea

bagno di vapore

docce breeze

cascata di ghiaccio

area relax con tisaneria

solarium dotato di tre jacuzzi

Terme di Pré Saint Didier

Un vero e proprio angolo di paradiso nel cuore della Valle d’Aosta, le Terme di Pré Saint Didier, sono il luogo ideale in cui dimenticare lo stress e lasciarsi coccolare da dolci idromassaggi e dal tepore delle acque termali, circondati da spettacolari paesaggi naturali.

Le Terme di Pré Didier sono famose sin dall’Ottocento come meta termale dei Savoia, esse sorgono alle pendici del Monte Bianco e beneficiano delle acque calde che sgorgano direttamente dalla montagna alla temperatura di 36 gradi.

Tra i tanti servizi e spazi di cui possiamo godere, la particolarità è che possiamo usufruire dello speciale trattamento dei bagni nelle ampie piscine all’aperto circondate da neve o verdi vallate a seconda della stagione. Inoltre la struttura ci offre:

vasche sensoriali e saune in legno e pietra naturali

percorso Kneipp

docce Vichy

accesso illimitato alla SPA interna e alla palestra

idromassaggi, cascate, bagno a vapore

stanza del sale

Terme Monterosa

Il centro termale Monterosa nasce proprio ai piedi del Monte Rosa, il massiccio più esteso delle Alpi, è stata costruita in un palazzetto dello sport ristrutturato e oggi è considerato uno dei migliori centri termali della Valle d’Aosta.

Il Monterosa Terme offre numerosi servizi e meravigliosi trattamenti benessere circondati dallo spettacolo della natura, godendo quindi oltre che del benessere psico-fisico anche di un panorama unico. Sembra essere il posto ideale per una vacanza relax breve ma intensa. La struttura ci offre diversi servizi, tra cui:

Rituale Aufguss: percorsi di gruppo in sauna finlandese e bagno turco guidati da un maestro

massaggi: antistress, tonificanti, anti-age, scrub e fanghi

trattamenti olistici

piscina marina a 35 gradi per riattivare la circolazione

idromassaggio caldo per calmare i nervi

piscina esterna nel grande giardino

Romantik Hotel Jolanda Sport

Il Romantik Hotel Jolanda Sport è ideale per chi desidera trascorrere una vacanza benessere in un luogo più rustico e confortevole ma comunque chic. La struttura sorge nella località di Gressoney-La-Trinité, nei pressi del Castello dei Savoia a 1600 metri di altezza.

È una struttura molto particolare, le camere sono tutte in legno, cosi come il centro benessere, costruito con travi e legni antichi, e ciò rende l’intera struttura accogliente egraziosa. Ma vediamo i servizi più interessanti offerti dal Romantik Hotel Jolanda Sport:

piscina con idromassaggio

sauna finlandese con mini piscina esterna a 9 gradi

bagno turco

palestra

zona beauty

bagno aromatizzati nel Calderone di Cornetta

bagni di fieno rilassanti

trattamenti per il relax, per la pelle e per il recupero sportivo

Hotel La Chance

È l’unico centro benessere nella zona della Pila, è una struttura accogliente e piacevole che si affaccia sul Monte Bianco, pronta ad accoglierti per godere di momenti di piacere e di intendo relax. La struttura è realizzata con materiali tipici, rivisitati in chiave moderna che rendono l’hotel elegante ma al tempo stesso rispecchia la tradizione della Vale d’Aosta.

Il centro benessere dell’Hotel La Chance offre numerosi sevizi e trattamenti, ed è aperto anche ai clienti esterni che non soggiornano nell’Hotel. Vediamo i servizi e i trattamenti per cui vale la pena scegliere l’Hotel La Chance: