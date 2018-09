I migliori trattamenti di bellezza per l’autunno

0 visite

L’estate ormai è finita e sono pronte ad aprirsi le porte dell’autunno. La stagione autunnale che segna il passaggio dal calore dell’estate al freddo dell’inverno, porta con sé oltre al foliage e alla meraviglia dei paesaggi e dei colori autunnali, anche tanti nuovi trattamenti di bellezza e benessere ideali da fare in autunno.

Sono tanti infatti i trattamenti per la cura del corpo da fare con tipici prodotti autunnali e non solo.

Uva, vino, olive, birra, noci, agrumi, sono solo alcuni dei prodotti naturali da inserire nella cura e nel trattamento della nostra pelle, dei nostri capelli, del nostro corpo, per ripararli dagli inevitabili danni dell’estate e allo stesso tempo prepararci per la stagione fredda.





Siamo quindi pronti e curiosi di scoprire quali sono i trattamenti di bellezza e benessere perfetti per l’autunno? Ecco i migliori:

Trattamenti per il corpo

I trattamenti benessere a base di prodotti naturali di stagione, sono ormai molto praticati nei centri estetici, nelle Spa, alle Terme. Ma anche in casa si può trattare e curare il corpo con ricette beauty fai da te naturali.

L’autunno a questo proposito, ci offre prodotti come il mosto d’uva, il vino, le olive, gli agrumi, davvero ottimi per rendere la pelle del nostro corpo più giovane, tonica ed idratata così da preparala al meglio per il freddo invernale.

Vediamo i migliori trattamenti per il corpo da fare in autunno:

Trattamenti a base di mosto d’uva e vino:

La cosmesi e i trattamenti benessere a base di vino e mosto d’uva sono ormai un trend nei centri wellness, soprattutto nella stagione della vendemmia.

Le sostanze benefiche presenti nel mosto d’uva hanno effetti idratanti, tonificanti e antiossidanti, ideali per trattare viso e corpo, ed ottenere una pelle subito morbida, luminosa e molto idratata.

Ecco alcuni dei trattamenti benessere a base di vino e mosto d’uva che si possono fare in vari centri estetici, proprio nel periodo autunnale:

Bagni al mosto di vino

impacchi per il corpo con mosto d’uva

massaggi con oli a base di vino

Trattamenti benessere con gli agrumi:

Gli agrumi profumati e ricchi di vitamina C, tipici della stagione autunnale e invernale, sono perfetti da usare nei trattamenti per il corpo.

Grazie alle loro proprietà antiossidanti, drenanti, depuranti, migliorano la circolazione e l’elasticità della nostra pelle. Ideale per l’autunno è l‘agrumoterapia e in particolare trattamenti per il corpo all’arancio, al limone e al pompelmo.

Maschere per il viso

La pelle del nostro viso dopo aver preso tanto sole, risulta essere secca, disidratata ed inevitabilmente maltrattata dai raggi solari. È quindi importante dopo la fine dell’estate cercare di riparare i danni, agendo con efficaci maschere per il viso fai da te.

L‘autunno anche in questo caso ci garantisce ottimi rimedi e prodotti naturali per il viso, come la birra, il vino e l’olio d’oliva. Ecco le migliori maschere per il viso naturali per l’autunno:

Maschera per il viso allo yogurt e vino rosso

Basta unire yogurt bianco e vino rosso per ottenere una maschera viso da applicare come prodotto antiossidante, ottima per ridare elasticità e morbidezza alla pelle. Ecco come fare:

Non servono dosi abbondanti di vino, bastano giusto due cucchiai di vino rosso per diluire lo yogurt e per aumentare l’effetto emolliente aggiungere un cucchiaino di olio di mandorle, o di argan o di jojoba.

Mescolate il tutto e applicate il composto sul viso lasciandolo agire per circa 15 minuti e poi risciacquare con delicatezza.

Maschera viso al’olio d’oliva

La maschera viso all’olio d’oliva è un classico, e in autunno è perfetta per avere un viso perfettamente idratato e sano, grazie alle proprietà emollienti dell’olio d’oliva. Ecco come realizzarla:

Mescolate in una ciotola: 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva con 2 cucchiai di farina d’avena. Poi aggiungete nella ciotola: un cucchiaio di yogurt bianco, un cucchiaio di miele e uno di succo di limone. Mescolate il tutto e lasciate riposare un minuto. Poi applicate sul viso evitando il contorno occhi, lasciate agire per un 10 minuti e poi risciacquate con cura.

Maschera viso anti-age alla birra

La birra con i suoi antiossidanti, le sue vitamine e i minerali, è perfetta per contrastare i radicali liberi e prevenire l’invecchiamento.

La birra ha inoltre un effetto rassodante e rigenerante, che aiuta a stendere la pelle e ridurre le piccole rughe. Insomma sono davvero tanti i benefici di una maschera viso alla birra, ecco quindi come realizzarla:

Mescolare due cucchiai di birra con uno di succo di limone. Il liquido ottenuto va distribuito sul viso con un batuffolo di cotone e poi lasciato asciugare. Dopo un risciacquo con acqua tiepida si può applicare una crema idratante.

Scrub viso e corpo ideali per l’autunno

Fare uno scrub periodicamente al viso, ma anche in generale su tutto il corpo, è utile per esfoliare la pelle, eliminare le impurità e la pelle morta e secca, e ridare così vigore e benessere al tessuto della nostra pelle.

In autunno è possibile utilizzare molti prodotti naturali tipici della stagione, per realizzare degli efficaci scrub fai da te. Vediamo come fare:

Scrub al vino rosso

Basta utilizzare 2 cucchiai di vino rosso e due di farina di avena per ottenere uno scrub molto delicato da applicare nelle zone del copro più sensibili: collo e viso.

Se invece si vuole ottenere uno scrub da applicare e massaggiare su tutto il corpo, allora è necessario sostituire la farina d’avena con zucchero o sale, più granulosi e con un effetto esfoliante più deciso.

Scrub al limone

Per esfoliare la pelle ed eliminare le cellule morte, è possibile realizzare un ottimo scrub a base di limone, ideale per ammorbidire e levigare la pelle in vista dell’inverno. Ecco come fare:

In una ciotola versate 100 ml di latte detergente, una manciata di sale e 6 gocce di limone Strofinate delicatamente il composto sulla pelle e poi risciacquate.

Pediluvio a base di vino

Un pediluvio rilassante è ideale per stimolare la microcircolazione, sgonfiare le caviglie, e per coccolare i nostri piedi dopo giornate estenuanti.

Un pediluvio a base di vino rosso, grazie alle sue preziose proprietà è proprio quello che ci vuole in autunno. Ecco cosa fare:

Mettete in un recipiente acqua fresca e vino in pari proporzioni. Scioglieteci dentro del bicarbonato. Lasciate i piedi in ammollo per una ventina di minuti, massaggiando di tanto in tanto la pianta e le caviglie.

Trattamenti per capelli

I capelli alla fine dell’estate si presentano inevitabilmente secchi, sfibrati, rovinati, per cui è necessario se non si è fatto durante l’estate, provvedere a riparali e a curarli con i dovuti trattamenti.

Sono diversi gli impacchi e le maschere per capelli da poter realizzare, ma visto che siamo in autunno può essere molto vantaggioso utilizzare prodotti naturali di stagione. Ecco i migliori trattamenti per capelli fai da te, ideali per l’autunno:

Impacco per capelli alla birra:

I nutrienti contenuti nella birra sono perfetti per la cura dei capelli. La birra da sempre è molto utilizzata sui capelli, sia per schiarirli naturalmente, ma anche per i capelli grassi, grazie ai composti acidi contenuti nella birra.

In questo caso vediamo come realizzare un impacco nutriente a base di birra:

Fate bollire 20 ml di birra (così da eliminare la componente alcolica), poi lasciate raffreddare e ed unitela a 20 ml di latte. Dopo lo sciampo, distribuire sui capelli la miscela in modo omogeneo, massaggiando delicatamente le lunghezze. Lasciare in posa per qualche minuto. Risciacquare i capelli e applicare un normale balsamo.

Impacco per rinforzare i capelli a base di foglie di noci e di salvia

In autunno è normale perdere un po di capelli in più rispetto al solito, per cui può essere molto utile fare periodicamente degli impacchi naturali, non invasivi, per rinforzare la chioma. Vi proponiamo un impacco naturale a base di foglie di noci e di salvia, ecco come fare:

Fate bollire in mezzo litro di acqua delle foglie di noce e di salvia per almeno 20 minuti. Applicate la lozione ogni volta prima dello shampoo.