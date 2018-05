Tutti i trend unghie per l’estate 2018

0 visite

Da tempo le passerelle sono d’ispirazione non solo per il mondo della moda ma anche per il mondo beauty.

L’attenzione sempre più ai dettagli ha fatto si che le grandi maison di moda curino le loro sfilate al punto di dare sempre più rilevanza all’aspetto beauty, tanto che moltissime hanno poi deciso di lanciarsi in questo mercato sempre florido. Dior, Chanel, Giorgio Armani sono solo alcuni esempi di aziende d’alta moda che hanno scelto di investire nel mondo della bellezza. Ogni collezione presentata da uno stilista è una buona opportunità per lanciare nuovi trend che segnano l’ispirazione da seguire per quella stagione dal punto di vista trucco, parrucco e unghie.

In particolare quella per le unghie è una vera e propria mania. La cura, la forma e il colore che scegliamo dice molto di noi: comunica a chi ci guarda la nostra personalità e stato d’animo, quindi è molto più di un semplice accessorio. Ogni donna ha quindi un colore di smalto preferito, ma allo stesso tempo tende a provare e sperimentare altre nuance seguendo anche le proposte di stagione. Quindi vediamo che tendenze ci propongono per quest’estate 2018 i nail expert.





Unghie monocolore: tutti i trend da seguire

Per l’estate 2018 i trend proposti accontentano un po tutte: in passerella si sono viste tutti i tipi di manicure.

Corte, lunghe, tonde, squadrate: questi sono i trend di stagione.

Per quanto riguarda i colori, di solito i trend rispecchiano i colori della stagione in cui si va incontro, quindi colori nude o colori accesi ispirati alle tonalità del mare o del sole.

Unghie rosa chiaro

Grande protagonista è il ritorno alla semplicità al nude look. Quindi unghia corta, arrotondata o leggermente squadrata, con tonalità rosa chiaro, beige sabbia, pesca. Questa forma e colori rendono la manicure adatta ad ogni occasione e di classe. Sul filone dei look nude, sono di moda le nail art delicate su sfondo beige o rosa.

Unghie verdi

Solitamente durante la stagione estiva vengono riproposte le tonalità pastello: di tendenza l‘azzurro cielo o il verde Tiffany. Tornano alla ribalta il giallo e l’arancione, ammessi finish lucidi, opachi o perlati. Colori audaci che vale la pena provare.

Unghie bianche

Un altro ritorno tipico della stagione estiva, in quanto fa risaltare l’abbronzatura, è il bianco. Che sia optical o latte, il bianco è sempre un must dell’estate, molto bello se portato su unghie corte a mandorla.

Unghie blu

Tutte le tonalità di blu, elettrico, metallizzato o perlato, è un colore grintoso proposto come alternativa al nero. Ed proprio il nero, che solitamente è un must dell’inverno, mantiene il suo posto come colore moda anche dell’estate. Questi due colori si sono visti sia con unghie corte e arrotondate che con unghie molto lunghe dando al look molto carattere.

Unghie rosse

Se ancora questi colori non vi convincono resta il grande classico intramontabile il rosso Los Angeles. Una variazione sul tema rosso sono le colorazioni fragola, anguria, albicocca con un finish lucidissimo.

L’evoluzione del french

Se, invece, l’unghia monocolore non vi ha convito e siete fan dei french c’è una novità. La classica french manicure si evolve: l’unghia resta nude o con smalto color latte ma si sostituisce la classica lunetta bianca con lunette glitter e colorate.

Nail art vistose

In contrasto ai trend per le unghie monocolore dove la tendenza alla sobrietà è prepotente, per le nail art non vale lo stesso discorso. In passerella si sono viste nail art gioiello, tridimensionali, con strass, fino alle applicazione di piccoli smile… Insomma tutt’altro che sobrie, non vi resta che scatenare la fantasia!