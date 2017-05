122 visite

Il mioma uterino è un tumore benigno dell’utero che colpisce circa il 28% delle donne in età fertile. Il mioma o fibroma uterino colpisce l’utero, un organo che va tutelato sempre, ed è la causa principale di emorragie femminile.

La prevenzione e una corretta diagnosi del mioma aiuta a preservare l’utero da situazioni ben più gravi (tumore maligno) ed esportazione totale con isterectomia. In passato l’isterectomia era la principale e radicale soluzione al problema del mioma. Con l’asportazione dell’organo si perdeva la fertilità in età giovanile, in età avanzata diventava invece un impatto traumatico psicologico per la donna.

Oggi non si ricorre più all’isterectomia, se non in casi “limite” e strettamente necessari. Altre sono le tecniche che ginecologi internazionali preferiscono e propongono per intervenire: isteroscopia diagnostica e chirurgia che salvaguardano la salute della donna e la sua femminilità.

Mioma uterino: perchè compare?

Le cause del mioma uterino ancora non sono ben chiare scientificamente e medicalmente. Alcuni studi hanno mostrato una certa incidenza nei miomi da parte di fattori genetici, ma su questo punto si è molto scettici. Si pensa infatti che se la madre abbia sofferto di fibroma, con molta probabilità ne soffrirà anche la figlia.

Altri studi hanno dimostrato anche un’incidenza maggiore di mioma uterino nelle pazienti in sovrappeso e se non si hanno avuto ancora figli. L’unica cosa certa è che il mioma colpisce soprattutto in età fertile e in presenza di fibroma uterino, il flusso sanguigno non arriva più all’utero nel modo giusto e causare disturbi anche gravi (aborto).

Mioma uterino: chi colpisce?

Il mioma o fibroma uterino è il più diffuso tumore benigno dell’apparato genitale femminile. Questa patologia incide in modo diverso e variabile in base a diversi fattori:

razza delle pazienti

delle pazienti età delle pazienti

delle pazienti tecniche diagnostiche

Il mioma può essere sottomucoso, intramurale e sottosieroso. Le statistiche stimano una percentuale di incidenza sulle donne in base all’età:

4 % donne tra i 20 e i 30 anni

15 % dai 30 ai 40 anni

30% tra i 40 e i 60 anni

Il mioma ha una percentuale di incidenza in netto aumento nelle donne in età fertile (circa il 25%). Quanto più una paziente è giovane, tanto più si consiglia di intervenire subito per rimuovere il fibroma. In età avanzata, invece, il mioma tende ad essere clinicamente meno significativo.

Mioma uterino: rischi e conseguenze

Il mioma non provoca sintomi particolarmente riconoscibili e per questo motivo la maggior parte delle donne non è consapevole di averlo (a meno che non ci si sottopone annualmente, come consigliato, a visite ginecologiche di controllo). I miomi uterini in linea di massima non sono pericolosi ma possono causare alcuni disagi nelle donne colpite: