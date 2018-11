0 visite

Al giorno d’oggi i muscoli sono continuamente, per svariati fattori, sottoposti a lesioni, spasmi, tensioni e tanti altri malesseri che ostacolano il loro corretto funzionamento.

I dolori muscolari si verificano soprattutto nei soggetti che soffrono di alcune patologie come quelle reumatiche, o lombalgie, cervicalgie, fibromalgia, oppure in coloro che hanno subito traumi alla spina dorsale, o semplicemente in chiunque abbia subito infortuni di vario tipo.

Anche le cattive abitudini di postura, una mancata o un’eccessiva attività fisica, possono causare dolori muscolari, alle articolazioni, alla schiena, alle gambe.

In particolare ad essere maggiormente colpiti e sottoposti a dolori e tensioni, sono i muscoli del collo, delle spalle, e della cervicale.

Per alleviare le tensioni muscolari, come sappiamo esistono i farmaci miorilassanti, ideali per ridurre notevolmente la sensazione di dolore e favorire un miglioramento della condizione dei nostri muscoli.

Tuttavia i farmaci non sempre sono la soluzione ideale, perché potrebbero essere troppo invasivi e peggiorare la situazione con possibili effetti collaterali.

Fortunatamente per chi non necessita dell’uso di farmaci, esiste una lunga lista di miorilassanti naturali, tra cui anche alcuni alimenti, in grado di alleviare i sintomi dei dolori e delle tensioni muscolari, in modo naturale e sicuro.

Scopriamo quali sono i migliori miorilassanti naturali, quando usarli e dove li possiamo trovare:

Miorilassanti naturali: vantaggi

Il primo vantaggio che si ha nell’assumere miorilassanti naturali è che nella maggior parte dei casi non hanno effetti collaterali, essendo privi di sostanze chimiche e invasive, per cui molto più sicuri dei comuni medicinali.

Chiaramente l’azione dei miorilassanti naturali è molto più lenta e graduale rispetto ai farmaci che vanno immediatamente ad alleviare il dolore.

In genere però i farmaci miorilassanti non risolvono il problema, ma vanno semplicemente ad interrompere la sensazione di dolore, ossia bloccano il collegamento tra il cervello e la zona indolenzita, anestetizzando il dolore fisico.

I prodotti naturali invece da sempre sono considerati da tanti specialisti il modo migliore per accelerare il naturale processo di guarigione del nostro corpo.

Per questo, sempre con il consiglio del proprio medico o specialista e se la situazione lo consente, è preferibile rilassare i muscoli assumendo miorilassanti naturali, che sono altrettanto efficaci, con effetti anche più concreti e duraturi e sicuramente sono molto più economici dei farmaci.

Ovviamente l’azione dei miorilassanti naturali deve essere necessariamente accompagnata da uno stile di vita sano, un’attività fisica equilibrata, una giusta alimentazione, in modo che i muscoli siano sottoposti il meno possibile a stress, malesseri e contrazioni.

I migliori miorilassanti naturali:

Per ridurre lo stress, i dolori e le contrazioni muscolari, e favorire il totale rilassamento dei muscoli, è possibile fare ricorso a una serie di miorilassanti naturali dagli effetti benefici sorprendenti. Ecco alcuni dei migliori miorilassanti naturali:

Argilla verde:

L’argilla verde è considerata uno dei migliori miorilassanti naturali, ideale per rilassare i muscoli doloranti, oltre che per risolvere i problemi di infiammazioni ai tendini.

Si può acquistare in polvere e applicare nel seguente modo:

In una tazzina si aggiungono un paio di cucchiai di argilla verde e qualche goccia d’acqua fino ad ottenere una consistenza pastosa. Il composto ottenuto si applica sulla zona dolorante e si lascia asciugare.

Olio di Calendula:

L’olio di Calendula è un olio essenziale ottimo da spalmare e massaggiare su tutto il corpo, per donare un rilassamento naturale ai nostri muscoli.

Si può acquistare tranquillamente in erboristeria e godere di tutte le sue proprietà calmanti. Al suo interno troviamo: olio di girasole (o altri oli vegetali), estratti di fiori di calendula, camomille e foglie di betulla.

Proprio la calendula e la camomilla hanno un’azione calmante e miorilassante naturale.

Olio di arnica:

L’olio di arnica è un particolare olio che si può trovare anche come crema, ideale da applicare sulla pelle come rimedio naturale per varie tipologie di infiammazioni o dolori muscolari, ed è in grado di donare energia ai tessuti stressati.

Solitamente viene utilizzato per slogature, contusioni, dolori muscolari, artrosi o artriti. Anche questo olio si può trovare in erboristeria.

Lavanda:

La lavanda si sa che possiede tante proprietà ed è usata spesso come rimedio naturale per diversi disturbi. A questo proposito, l’olio del fiore di lavanda, è uno dei migliori rilassanti muscolari naturali. Ecco come usarlo:

Bisogna massaggiare la zona dolente con movimenti circolari in modo da aumentare la circolazione sanguigna. Dopodiché, fare una bella doccia calda per rilassare maggiormente i muscoli.

Passiflora:

Chiamata anche “il fiore della passione”, la passiflora è un fiore bello da vedere ma soprattutto è ricco di virtù e proprietà benefiche.

I suoi petali contengono infatti steroli vegetali e flavonoidi, entrambi con effetti antiossidanti e alcaloidi, oli essenziali ed altri composti dall’azione rilassante ed analgesica.

I suoi estratti vengono infatti utilizzati per curare naturalmente insonnia, contratture muscolari, stress, ansia, nervosismo, e si assume solitamente sotto forma di infuso. È possibile acquistarla in erboristeria o in negozi specializzati.

Rosmarino:

Forse non tutti sanno che il rosmarino è una spezia, oltre che buona per aromatizzare le pietanze, anche ricca di benefici per la salute, e in particolare è un ottimo miorilassante naturale. Ecco come si può usare:

bagni caldi: diluendo un po’ di rosmarino nell’acqua della vasca, per alleviare i crampi mestruali o gli spasmi nei muscoli.

diluendo un po’ di rosmarino nell’acqua della vasca, per alleviare i crampi mestruali o gli spasmi nei muscoli. massaggi con olio essenziale di rosmarino: ottimi per alleviare i dolori alle articolazioni.

ottimi per alleviare i dolori alle articolazioni. impacchi caldi: ottimi da applicare sulle aree dolenti o infiammate per ridurre i sintomi dell’artrite.

Nepeta Cataria:

Nepeta Cataria, è una particolare pianta europea, detta anche “erba gatta”, piantata anche in America del Nord ed in Asia, appartenente alla famiglia della menta.

Viene utilizzata solitamente come sedativo e miorilassante naturale ed è ideale per ridurre il gonfiore nelle articolazioni, alleviare il mal di testa in seguito a tensioni, curare lesioni nei tessuti molli. La si può acquistare in erboristeria e nei negozi specializzati.

Camomilla:

La camomilla si sa, è il tranquillante naturale più conosciuto ed usato. La usiamo negli infusi e non solo, in caso di dolori muscolari, ma mestruali, tensioni, stress, mal di testa, ansia, agitazione etc.

Con le sue proprietà calmanti e antinfiammatorie, è ideale per rilassare i muscoli tesi e alleviare i crampi. La

Pepe di Cayenna:

Il pepe (o peperoncino) di Cayenna, è una particolare varietà di peperoncino, di cui è stata dimostrata l’efficacia nell’alleviare e trattare in modo rapido i dolori muscolari, crampi e tensioni, ma soprattutto per alleviare i dolori di artrite e reumatismi.

Questo grazie ad una sostanza in esso contenuta, la capsaicina, un ottimo e potente antinfiammatorio naturale. Basta utilizzarne piccole dosi, senza esagerare, per vedere i suoi effetti e in ogni caso rivolgersi prima al proprio medico.

Lo si può acquistare come spezia in erboristeria o in negozi biologici specializzati.

Serpillo:

Il serpillo è una particolare pianta simile al timo, forse poco conosciuta ma dalle grandi proprietà curative. È infatti un buon miorilassante naturale in grado di alleviare i dolori e rilassare in modo naturale i muscoli, grazie ai suoi oli essenziali.

Potete tranquillamente acquistarla in erboristeria, e preparare infusi salutari e rilassanti da bere più volte al giorno per ottenere dei risultati.

Valeriana:

La valeriana è un’altra pianta a fiore, dalle proprietà rilassanti, molto conosciuta. È un ottimo miorilassante naturale, infatti veniva utilizzata sin dall’antichità per alleviare la tensione nel collo, e possiede anche un potente effetto calmante ideale per combattere stati d’ansia e i disturbi del sonno.

La si può trovare facilmente in commercio, soprattutto in erboristeria, sia come per preparare infusi, ma la si può anche acquistare sotto forma di compresse naturali.