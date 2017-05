Miralash: siero per la crescita naturale delle ciglia

122 visite

Le ciglia sono una cornice fondamentale degli occhi di una donna (ma anche gli uomini negli ultimi tempi tengono molto a queste ultime). In tante, con metodi ortodossi o meno, cercano di correggerle, infoltirle e scurirle per uno sguardo perfetto.

Ci sono donne che preferiscono andare dall’estetista e ricorrere a metodi “artificiali” come l’applicazione delle ciglia finte o extension. Questi metodi sono molto efficaci e danno risultati impeccabili, ma è possibile incorrere in qualche pericolo come:

indebolimento della palpebra

della ostacolo alla crescita delle ciglia naturali

quando vengono tolte si portano vi anche le ciglia naturali

Se decidete per un rimedio naturale che vi fa crescere le ciglia senza artefici, ecco Miralash, un siero di ultima generazione molto diffuso nel mondo grazie a Internet e non solo. Vediamo insieme in cosa consiste Miralash, quali sono i suoi benefici, se ha effetti collaterali e tanto altro ancora.

Miralash: caratteristiche del siero

Miralash è una formula innovativa per la crescita sana e naturale delle ciglia. Il siero è stato realizzato scegliendo solo i principi attivi in grado di andare a stimolare efficacemente i follicoli piliferi per far crescere nuove ciglia. Inoltre, il prodotto rinforza anche le ciglia già presenti.

Secondo alcune opinioni di clienti che hanno provato il trattamento e secondo gli ultimi dati inviati dall’azienda produttrice, Miralash fornisce risultati soddisfacenti in soli 3 mesi.

Miralash: benefici e risultati

Miralash è un trattamento estetico completo adatto a tutte e in grado di apportare diversi benefici alle ciglia, non solo rinforzo e crescita di nuove. Ecco cosa promette il siero:

migliora la resistenza delle ciglia

la delle migliora lo spessore delle ciglia

delle ciglia rende più intenso il colore delle ciglia

delle ciglia rende le ciglia più folte

ferma la caduta delle ciglia

delle ciglia favorisce la ricrescita delle ciglia

favorisce la crescita di nuove ciglia

rende le ciglia più sane

Miralash agisce a 360° per un miglioramento totale e completo della forma, della consistenza e dello spessore cigliare. In questo modo il contorno occhi, lo sguardo e la sensualità delle donne verranno messe in risalto da un siero naturale e molto efficace.