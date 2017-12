Mizuna: tutte le proprietà di questa pianta benefica

3 visite

La mizuna è una pianta orientale forse non conosciutissima nel mondo occidentale, ma ricca di super nutrienti che fanno bene al nostro corpo. È ottima da ingerire cruda o cotta e contiene pochissime calorie. Risulta quindi l’ideale anche per chi segue una dieta dimagrante e combatte con qualche chilo di troppo.

Questa verdura proviene dalla famiglia delle Brassicacee e la sua popolarità si sta lentamente diffondendo in ogni parte del globo. Il sapore della mizuna è ricco, simile a quello della rucola e può essere usata per preparare un’ampia varietà di ricette. La mizuna cresce in modo rapido e riesce a resistere anche a condizioni e temperature più estreme.

Grazie a questa sua caratteristica, diventa molto semplice coltivarla in autonomia anche nel proprio orto casalingo. Essa possiede inoltre molte proprietà benefiche. È in grado infatti di rinforzare l’apparato visivo, il sistema immunitario e le ossa. Riesce inoltre a stimolare la coagulazione del sangue.

Cosa è la mizuna?

La mizuna è strettamente legata ad altre piante appartenenti alla famiglia delle Brassicacee, come broccoli, cavolfiori, verza e rape. È un ortaggio che esiste in molte diverse varietà e si presta ad essere mangiato in differenti modi.

Si tratta, ad esempio, di un ingrediente molto usato nella preparazione di insalate insieme ad altre verdure, ma il suo sapore leggermente pepato la rende ottima anche per guarnire pasta, zuppa e pizza. In più, la mizuna è un buon alleato della nostra salute. Scopriamo quali sono i suoi principali benefici.

Ricca di antiossidanti

La maggior parte del potere salutare della mizuna deriva dal suo essere ricca di antiossidanti. Essi sono dei nutrienti che lavorano per neutralizzare i pericolosi radicali liberi, così da prevenire il danneggiamento precoce delle cellule e ridurre il rischio dello sviluppo di malattie croniche. Gli antiossidanti presenti nella mizuna aiutano inoltre a proteggere l’organismo dalla diffusione di infezioni croniche.

Stimola la coagulazione del sangue

La mizuna è un’ottima fonte di vitamina K, una sostanza molto importante per garantire il corretto funzionamento di diverse attività vitali del nostro corpo. In particolare, la vitamina K promuove la formazione di coaguli di sangue necessari alla nostra salute.

La coagulazione sanguigna, infatti, è un processo essenziale e serve a contrastare l’eccessiva perdita di sangue in seguito a ferite. Aiuta inoltre ad accelerare la guarigione della zona lesa.

Rinforza le ossa

La vitamina K presente nella mizuna è cruciale anche per la salute delle ossa. Essa ha un impatto diretto sul metabolismo osseo e bilancia i livelli di calcio, essenziale a garantire ossa solide.

Assumere la giusta dose giornaliera di vitamina K può ridurre drasticamente il rischio di fratture ossee. Pochi grammi di mizuna garantiscono un più che soddisfacente apporto di questa fondamentale vitamina.

Rinforza il sistema immunitario

Grazie al suo ricco profilo nutrizionale, la mizuna riesce efficacemente a stimolare e rinforzare il sistema immunitario. Gli consente, infatti, di lavorare al massimo delle sue capacità per sconfiggere l’attacco degli agenti patogeni in grado di provocare eventuali danni ai nostri sistemi vitali. Questa sua caratteristica è dovuta in parte alla vitamina C in essa contenuta.

La vitamina C infatti diminuisce l’intensità e i tempi di ripresa delle infezioni del tratto respiratorio. Riduce poi il rischio di contrarre bronchite e polmonite. La mizuna contiene poi molti antiossidanti, anch’essi amici del sistema immunitario.

Protegge la salute dell’apparato visivo

La mizuna è ricca di vitamina A. Si tratta di un elemento fondamentale per mantenere un corretto funzionamento della vista. Una sua carenza può provocare sintomi quali secchezza oculare, cecità notturna e visione annebbiata.

La vitamina A è fonte di luteina, un tipo di carotenoide dalle proprietà antiossidanti che proteggono la salute dell’apparato visivo. Assumerne la giusta dose protegge dal rischio di degenerazione maculare, la cui probabilità di sviluppo aumenta con il passare dell’età.

È possibile acquistare la mizuna nella maggior parte dei mercati ortofrutticoli o, con ancor più facilità, nei negozi dedicati alla vendita di alimenti salutistici. Il periodo di reperibilità migliore è quello compreso tra la tarda primavera e l’inizio dell’estate.

In alternativa, la mizuna può anche essere facilmente coltivata a livello casalingo, semplicemente disponendo di un piccolo pezzo di terra. La sua natura resistente alle temperie, la rende infatti la pianta ideale per le colture fai da te.