Cerchi una SPA o Terme a Milano? Alle porte di Milano con Monticello SPA si può trascorrere qualche ora di relax o qualche giorno, in un’oasi di benessere in Brianza (Mi), una tra le migliori Terme in Lombardia. È un luogo in cui acqua e calore, uniti a nuove tecnologie per il benessere e la bellezza,coccolano l’ospite.

I cinquemila metri quadrati di benessere sono molto curati: dall’architettura, all’arredo, ai materiali, alle luci, ai suoni e persino i profumi sono curati nei minimi dettagli e in perfetto equilibrio, per garantire a quanti giungono alla ricerca di relax, armonia ed energia un’esperienza irripetibile ogni volta.

I servizi di Monticello SPA si dividono in quattro aree fondamentali:

Acque Vive Calore e Tepore Massaggi&Bellezza Total Fitness.

Ciascun’area è caratterizzata da ampi spazi immersi nella natura della Brianza ed è attrezzata con tecnologie all’avanguardia.

I trattamenti dell’area Acque Vive

Nell’area Acque Vive ci sono quattro vasche interne con idromassaggi, sbuffi, cascate, turbini, bollicine, ossigeno puro. Le vasche interne sono: benessere, fitness, rivitalizzante e panoramica. All’esterno c’è la vasca salina con una temperatura mite tutti i giorni dell’anno per un relax anche sotto la neve o le stelle.

La zona Calore e Tepore

Nella zona Calore e Tepore il benessere deriva da una combinazione di vapore, aria tiepida, gocce d’acqua ora fresche ora calde, luci, profumi, immagini e suoni. Qui si trovano le saune secche, quelle alle erbe e fieno con il loro caldo umido, gli hammam, l’umido del Balneum Salino (un bagno di vapore arricchito con particelle di acqua salata di mare che produce un gradevole effetto rivitalizzante che dilata i pori per assorbire meglio i sali minerali, contro l’invecchiamento della pelle e la tensione nervosa).

E ancora il Balneum Minerale (il bagno minerale unisce al calore omogeneo la presenza dell’ametista, un cristallo “positivo” che ridesta il primordiale senso d’armonia tra uomo e natura) e le docce (la meraviglia, quella di reazione, di Luce, sono tutte docce aromatiche che donano energia positiva).