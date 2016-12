Multicentrum è un integratore alimentare di vitamine e minerali che viene assunto da ragazzi e adulti in caso di carenze nutrizionali nella nostra dieta quotidiana o nel caso di un apporto maggiore di nutrienti dovuto a cause di stress, attività fisica e tensioni psico-fisiche.

La formulazione di Multicentrum vitamine e minerali è bilanciata e completa, tutti possono prendere l’integratore naturale che grazie al suo contenuto di:

fornisce molteplici benefici quotidiani come:

Multicentrum integratore alimentare è disponibile nelle migliori erboristerie, farmacie e paraframacie, in comode confezioni da:

E’ possibile prendere Multicentrum anche senza prescrizione medica,ma in caso di patologie serie, gravidanza o allergie particolari è il caso di rivolgersi allo specialista. Assumere Multicentrum in qualsiasi momento della giornata anche per periodi abbastanza lunghi. Si consiglia di prenderlo soprattutto nei periodi di forte stress e durante la stagione estiva. Vietato somministrarlo ai bambini al di sotto dei 3 anni.

Le compresse deglutibili vanno prese con l’acqua e possono essere anche tagliate per facilitare la deglutizione, le compresse effervescenti al delicato gusto di arancia vanno invece disciolte in acqua. Non contiene glutine, quindi adatto ai celiaci. Leggi Nima: il dispositivo per rilevare la presenza di glutine nel cibo

Multicentrum vitaminico Uomo e Donna

Gli integratori Multicentrum sono pensati sia per il fabbisogno nutritivo delle donne che per quello degli uomini (che sappiamo essere diversi). A seconda delle necessità, dei nutrienti da implementare e dei benefici è possibile trovare in farmacia e parafarmacia confezioni per:

uomo : 30 compresse deglutibili, contenenti magnesio e vitamine del gruppo B importanti per la funzione cardiaca, le difese immunitarie, energia e azione anti-ossidante

: 30 compresse deglutibili, contenenti magnesio e vitamine del gruppo B importanti per la funzione cardiaca, le difese immunitarie, energia e azione donna: 30 e 90 compresse deglutibili, contenenti acido folico, calcio e ferro e importante per le difese immunitarie, il cuore, l’energia e la salute delle ossa

Avvertenze e precauzioni

Le vitamine contenute in Multicentrum sono molto sensibili alla luce e per questo motivo si consiglia di conservare l’integratore in un luogo asciutto e buio e ad una temperatura inferiore ai 25°C. Non superare le dosi consigliate e seguire le avvertenze da bugiardino.

Multicentrum integratore vitaminico non è un sostituto della dieta ma un aiuto per raggiungere il fabbisogno nutritivo giornaliero in caso di carenze dovute a stress e deficit immunitari.