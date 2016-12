60 visite

Ricorrere agli integratori vitaminici e di sali minerali è un’abitudine diffusa per raggiungere il giusto fabbisogno energetico ed essere in grado di affrontare tutte le attività con una marcia in più. Uno di questi è il diffuso ed efficace Multicentrum integratore.

Nella stessa gamma Multicentrum è stato lanciato un nuovo prodotto, Multicentrum Vitamints, un integratore multivitaminico con zucchero ed edulcoranti adatto a un pubblico adulto che combina tutti i nutrienti essenziali donando bontà e freschezza. Come si presenta Multientrum Vitamints? Quali sono i suoi effetti benefici? Come assumerlo e a chi è sconsigliato?.

Ingredienti e benefici di Multicentrum Vitamints

Multicenrtum Vitamints è un integratore nuovo, si presenta sotto forma di caramelle in comodi astucci per essere assunti in ogni momento con praticità e velocità. L’astuccio di caramelle sta in borsa e pronto ad ogni evenienza. Gli ingredienti principali di Multicentrum Vitamints:

Vitamina B6

Vitamina B12

Vitamina C

Vitamina D

Vitamina K

Vitamina E

Sali Minerali (zinco, manganese, selenio, cromo, molibdeno, iodio)

Grazie alla particolare formulazione Multicentrum Vitamints è efficace e benefico per:

ricaricarsi di energie

affrontare al meglio i cambi di stagione

affrontare il rientro dalle ferie

supportare l ‘attività fisica amatoriale e agonistica

amatoriale e agonistica potenziare e rafforzare il sistema immunitario

Le Vitamine del gruppo B in particolare sono importanti per: