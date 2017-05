Mycosan per curare la micosi alle unghie

51 visite

La micosi alle unghie può farci sentire a disagio nel mostrare i piedi. Soprattutto con l’arrivo del clima mite, è indispensabile avere dei piedi curati e belli di sfoggiare nei nostri sandali o al mare.

Esistono diversi metodi, anche naturali, di prevenzione per scongiurare la micosi alle unghie. Tuttavia, quando i rimedi casalinghi non bastano, Mycosan ci viene in aiuto con un prodotto in grado di liberarci dal problema efficacemente.

Con Mycosan è possibile avere delle unghie più curate e sane, difendendole dalle micosi. La micosi è causata da un fungo che attacca le nostre unghie. Può svilupparsi sia sull’alluce che sulle altre dita dei piedi.

I funghi sono microrganismi che per crescere e sopravvivere non hanno bisogno dell’esposizione al sole. Per questo motivo, le scarpe sono uno ambiente in cui formarsi. La micosi appare come un’alterazione del colore di parte dell’unghia che, in poco tempo, può espandersi fino alle cuticole. Mycosan è un modo semplice e immediato per risolvere questo problema.

Perché usare Mycosan

Mycosan è un trattamento specifico che previene e cura le infezioni da funghi delle unghie. È semplice da utilizzare e ferma rapidamente la prolificazione del batterio responsabile.

Penetra nelle struttura del’unghia rigenerandola a favorendone la crescita. Questo prodotto crea una barriera protettiva che aiuta a evitare che l’infezione si diffonda e si espanda in altre zone.

Come usare Mycosan contro la micosi

Mycosan è molto pratico da usare. Tutto ciò di cui avete bisogno è nella confezione. Non necessita di nessun altro strumento come, cotton fioc, acetone o solvente.

Il trattamento è composto da un tubo provvisto di un piccolo pennello, dieci limette per unghie e una tabella per tenere sotto controllo il piano di marcia della cura. Nel tubo è contenuto il siero che protegge le unghie dai funghi responsabili di micosi.