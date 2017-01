Mysa tappetino svedese

19 visite

Mysa è un tappetino che sfrutta l‘agopressione cutanea e la reflessologia per alleviare diversi disturbi dovuti a posizioni scorrette, tensioni muscolari a collo e schiena. problemi circolatori e insonnia. Basta sdraiarsi sul tappetino pochi minuti per avvertire immediatamente sensazioni di relax e scioglimento tensioni.

Come funziona Mysa? Qual è la sua struttura? Quali benefici? Tutti possono usare il tappetino svedese? Scopriamo insieme tutti i vantaggi Mysa e il metodo di Agopressione Cutanea.

Cos’è l’agopressione cutanea

E’ un metodo di rilassamento che viene sfruttato da Mysa grazie alle punte di materiale anallergico e atossico poste sul tappetino. Queste punte sfrutterebbero i dettami dell’agopressione solamente sdraiandosi sopra a schiena nuda. In pochi minuti si stimola il sistema nervoso che manda impulsi a livello spinale fino al cervello attivando:

endorfine : ormone della felicità

: ormone della felicità ossitocina: ormone dell’amore e della serenità

Mysa stimolerebbe anche circolazione sanguigna e sistema linfatico apportando molto più ossigeno a livello degli organi.

Benefici e modalità di funzionamento di Mysa

Cosa accade quando ci si sdraia su Mysa? Abbiamo visto che già dai primissimi minuti si avvertono i primi benefici e il successo di un’invenzione che si sta cercando addirittura di spiegare scientificamente. Ecco cosa accade pass per passo sul tappetino:

primi 15 minuti: endorfine e ossitocina (metodo di agopressione visto nel precedente paragrafo)

endorfine e ossitocina (metodo di agopressione visto nel precedente paragrafo) 30 minuti : sonno favorevole, tensioni sciolte, stress diminuito, migliore circolazione

: sonno favorevole, tensioni sciolte, stress diminuito, migliore circolazione 45 minuti: primi effetti analgesici del dolore (si attenua quasi a scomparire)

I benefici per corpo e mente sono notevoli, a tal punto che la nuova versione sta appassionando anche un numero crescente di personale medico.

Come usare Mysa

Mysa ha una dimensione di 85×45 cm brevettato per usarlo in casa ovunque possibile, ma non per dormirci sopra. Mysa può essere usato tutti i giorni o 3 volte a settimana (di mattina o sera) con sessioni dai 20 ai 50 minuti massimo. Ci si sdraia sopra completamente nudi e per cambiare posizione non rotolare sul tappetino ma mettersi seduti e prendere la nuova posizione.

Gli esperti consigliano di bere molta acqua dopo aver utilizzato Mysa e non mettere il tappetino su superfici inclinate. E’ consigliabile non mettersi alla guida dopo essersi sdraiati su Mysa (causa un po’ di sonnolenza) Per coloro che usano Mysa per la prima volta ecco alcuni accorgimenti da seguire: