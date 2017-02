Naso rosso: cause e rimedi

54 visite

Durante la stagione fredda e in rari casi anche durante l’estate, compare un fastidioso disturbo che interessa una zona sensibile del viso: il naso rosso. I passaggi bruschi di temperatura sono la causa principale del problema, che non è rischioso per la salute, ma se non trattato potrebbe provocare disagi estetici e psicologici nei soggetti.

Perchè il naso diventa rosso? Quali rimedi adottare? Scopriamoli insieme ad alcuni consigli pratici di dermatologi per evitare il disturbo o alleviarne i sintomi.

Cause del naso rosso

Le cause del naso rosso possono essere diverse, la principale (come abbiamo visto) sono i passaggi dal freddo ad ambienti molto riscaldati. La temperatura non è il solo fattore scatenante, ecco gli altri:

raffreddore ( a causa di continui sfregamenti con il fazzoletto )

a causa di continui sfregamenti con il fazzoletto reazione allergica

esposizione prolungata al freddo e gelo

alimentazione errata

alcol

rosacea

couperose

Cosa sono queste ultime due cause?

Rosacea: cause e sintomi

La rosacea è al pari della couperose una malattia della pelle che può’ portare al naso rosso. La rosacea è un’infiammazione cronica della pelle che colpisce alcune zone del viso (simile all’acne) particolarmente ricche di ghiandole sebacee (mento, fronte, naso, guance). Tra le cause scatenanti della rosacea:

stress e ansia

esposizione al sole

infezioni

disturbi circolatori del sangue

Couperose; cause e sintomi

La couperose è un peggioramento della rosacea, una situazione cronica della pelle caratterizzata da un vero e proprio eritema facciale che interessa guance e naso.

In queste due zone si evidenziano diversi vasi sanguigni che si irritano e si infiammano con le basse temperature. I capillari si dilatano e si restringono in modo repentino dando origine a vampate di calore e rossore eccessivo.