Come ogni anno arrivano i mesi pinnerici dei geloni. Freddo, gelo e umidità sono i principali responsabili della comparsa e del dolore dei temibili geloni alle mani e ai piedi. In genere le mani sono quelle più colpite perchè, rispetto ai piedi, sono più esposte alle intemperie invernali (nonostante l’uso dei guanti).

In commercio tante sono le creme e pomate anti-geloni, Neutrogena è una di queste, ma più che un rimedio essa si pone come cura preventiva per evitarne la comparsa. Cos’è Neutrogena crema mani? Come si usa? Funziona davvero?.

Le mani sono la parte del corpo più stressata e provata dalle sfide quotidiane (saponi e detergenti aggressivi), dai fattori ambientali come freddo, gelo, vento e neve e dal continuo contatto con l’acqua (spesso sono gli sbalzi di temperatura a causare screpolature e danni alle mani).

Neutrogena crema mani è un prodotto con formula norvegese ad elevata concentrazione di glicerina attiva contro la secchezza delle mani. Basta usarne una piccola quantità e massaggiarla delicatamente sulle mani secche, ruvide e screpolate per ottenere miglioramenti già dopo le prime applicazioni.

Neutrogena agisce come un film protettivo, idrata a lungo e viene consigliata l’applicazione già con i primi segni dell’inverno. Si consigliano due applicazioni giornaliere sulle zone interessate dai danni. Evitate si sottoporre le mani a variazioni brusche di temperature. Un esempio, se si è in casa evitare di mettere mani e piedi troppo vicini a camini, stufe e braciere per poi uscire subito di casa al freddo.

Caratteristiche e ingredienti di Neutrogena crema mani

La crema protettiva può essere usata sia in formula preventiva che in quella curativa. Le applicazioni favoriscono una corretta idratazione delle pelle per evitare danni e la formazione dei fastidiosi geloni. Tra i componenti presenti in Neutrogena:

acqua

glicerina

acido stearico

sodio solfato

Neutrogena crema mani è inodore e dona sollievo immediato (parola di esperti e soggetti che l’hanno provata). Le principali caratteristiche della crema curativa dei geloni sono:

formula norvegese

formula concentrata

200 applicazioni

dermatologicamente testato

INCI favorevole

La linea Neutrogena non comprende solo crema mani, ma una vasta gamma di prodotti per l’idratazione e il benessere del corpo. Troviamo: crema corpo, crema viso, latte corpo, balsamo labbra e tanti altri prodotti. La crema mani Neutrogena è reperibile in farmacia, erboristeria e nei migliori supermercati in comodi tubetti da 50/75 ml al prezzo di circa 5 euro.