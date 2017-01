Non salterai mai più la colazione dopo aver letto questo

La colazione è il pasto più importante della giornata e non è mai stato un segreto. Milioni di articoli su cosa mangiare, cosa evitare e quale sia la colazione perfetta. Ma sai il motivo per cui è fondamentale non saltare mai il primo pasto della giornata?.

Ecco alcune delucidazioni in merito all’importanza della colazione sia per la salute del nostro corpo, che per il benessere della nostra psiche.

La colazione aiuta a pedere peso

La colazione fa perdere peso, ovviamente dipende da cosa mangi. Per alcuni esperti nutrizionisti introdurre proteine la mattina aiuta a perdere i chili in eccesso.

Mangiare al mattino fa dimagrire perchè non si arriva al pranzo con una fame eccessiva per cui sono inevitabili le grandi abbuffate. E’ stato dimostrato che chi fa colaizone al mattino ha più probabilità di dimagrire rispetto a chi salta il primo pasto della giornata.

La colazione migliora le prestazione intellettive

Fare colaizone al mattino significa avere più energia, migliorare la concentrazione, aumentare la memoria e migliorare qualsiasi prestazione intellettiva (soprattutto se si fa un lavoro con la mente oppure si studia).

La colazione è un inizio nutriente

E’ scientificamente dimostrato che se fai colazione al mattino ingerisci più sostanze nutritive che migliorano le prestazioni durante la giornata. Tra gli alimenti preferiti:

arancia

uva

kiwi

centrifugati di frutta

limone

cavolo

noci

frutti rossi e more