Normix, l’antibiotico intestinale

10 visite

Normix è un antibiotico intestinale prodotto da Alfasigma s.p.a., è disponibile in confezioni da 12 compresse rivestite da film da 200 mg oppure granulato per sospensione orale 2 g/100 ml.

Il principio attivo è la Rifaximina, un antibiotico battericida non assorbibile del gruppo delle rifamicine. Indicata per il trattamento di infezioni a livello del tratto intestinale con coinvolgimento della flora batterica e manifestazioni diarroiche, la rifaximina ha la capacità di non entrare nel circolo sistemico e di essere scarsamente assorbita e metabolizzata (circa l’1%) subito dopo l’assunzione del farmaco dall’organismo.

Viene assorbita solo a livello intestinale dove esplica la sua azione sito specifica. In questo modo ha il vantaggio di agire sia in maniera specifica lì dove serve, sia di non affaticare gli altri organi deputati alla metabolizzazione e all’escrezione del farmaco.





Indicazioni per l’uso

Il Normix è indicato per combattere disturbi del tratto intestinale con manifestazioni diarroiche conseguenti a:

infezioni del tratto intestinale, acute o croniche, causate da batteri Gram Positivi e Gram Negativi

sindromi diarroiche

diarrea causata da uno squilibrio della flora batterica intestinale (diarrea estiva, diarrea del viaggiatore, enterocoliti)

profilassi pre e post-operatoria per contrastare manifestazioni infettive conseguenti ad interventi chirurgici del tratto gastrointestinale

coaudivante per il trattamento di iperammonimie

Posologia

Il farmaco è acquistabile a seguito prescrizione con ricetta medica.

Il trattamento delle manifestazioni diarroiche a seguito di infezioni batteriche intestinali:

Adulti e ragazzi oltre i 12 anni: richiede 200 mg in compresse o 10 ml in sospensione orale di principio attivo ogni sei ore.

Per la prevenzione delle manifestazioni diarroiche pre e post operatorie:

Adulti e ragazzi oltre i 12 anni: sono indicati 400 mg in compresse o 20 ml in sospensione orale di principio attivo ogni dodici ore.

Per il trattamento di iperammonimie

Adulti e ragazzi oltre i 12 anni: è consigliato 400 mg in compresse o 20 ml in sospensione orale di principio attivo ogni otto ore.

Normalmente la somministrazione di Normix è consigliata per almeno sette giorni, è consigliabile comunque consultare il medico per indicazioni caso specifiche su posologia e durata del trattamento.

È possibile assumere Normix sia prima che dopo i pasti. L’assunzione avviene per via orale con acqua.

Casi particolari

Anziani : non ci sono aggiustamenti di posologia in quanto studi non hanno evidenziato differenze di somministrazione tra soggetti giovani e anziani

: non ci sono aggiustamenti di posologia in quanto studi non hanno evidenziato differenze di somministrazione tra soggetti giovani e anziani Bambini d’età inferiore ai 12 anni : efficacia e sicurezza di Normix non è stata provata nei bambini pertanto non è raccomandata la somministrazione oppure il medico ne modifica in maniera significativa la posologia

: efficacia e sicurezza di Normix non è stata provata nei bambini pertanto non è raccomandata la somministrazione oppure il medico ne modifica in maniera significativa la posologia Pazienti affetti da patologie epatiche : la rifaximina non si assorbe a livello epatico e non viene metabolizzata dal fegato quindi è possibile utilizzare il farmaco senza aggiustamenti della posologia

: la rifaximina non si assorbe a livello epatico e non viene metabolizzata dal fegato quindi è possibile utilizzare il farmaco senza aggiustamenti della posologia Pazienti affetti da patologie renali : non sono previsti aggiustamenti della posologia ma comunque è consigliabile usare cautela nell’utilizzo del farmaco

: non sono previsti aggiustamenti della posologia ma comunque è consigliabile usare cautela nell’utilizzo del farmaco Pazienti affetti da rare patologie ereditarie di assorbimento del fruttosio, galattosio o glucosio : in Normix granulato è presente il saccarosio come eccipiente. In questi pazienti il farmaco potrebbe determinare qualche effetto collaterale

: in Normix granulato è presente il saccarosio come eccipiente. In questi pazienti il farmaco potrebbe determinare qualche effetto collaterale Gravidanza e allattamento: anche se non ci sono dati evidenti, in questi casi è meglio limitare l’uso del farmaco per escudere l’accumulo di principio attivo nel latte materno

Avvertenze

L’uso di Normix in pazienti con lesioni e ulcere intestinali potrebbe portare ad un accumulo di principio attivo, pertanto le urine si potrebbero presentare di colore rosso. In questo caso il colore delle urine è collegato al colore che assume il farmaco escreto senza conseguenze cliniche.

Se l’infezione persiste a Normix è evidente che il ceppo batterico è resistente al principio attivo, è il caso di consultare il medico ed utilizzare un altro antibiotico specifico per quel ceppo.

Interazioni con altri farmaci

La rifaximina poiché è scarsamente assorbita a livello sistemico non ha interazioni significative con altri principi attivi rendendo abbastanza sicura la somministrazione di Normix.

Controindicazioni

L’uso di Normix è controindicato in pazienti sensibili alla rifaximina o a principi attivi con composizione chimica simile. Inoltre è sconsigliato a pazienti con ostruzioni o lesioni intestinali.

Effetti indesiderati

La somministrazione di Normix è risultata piuttosto sicura e senza effetti indesiderati importati. Tuttavia si possono manifestare effetti indesiderati transitori e abbastanza comuni ai farmaci come: cefalea, capogiri, rush cutaneo, febbre, nausea, vomito, manifestazioni allergiche, flatulenza, diarrea, costipazione, dolori all’addome.