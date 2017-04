Nove segnali che ti suggeriscono di prendere una pausa

208 visite

Il lavoro, lo studio e i tanti impegni quotidiani sono fonte di stress e tensioni che spesso influiscono negativamente sul nostro fisico e la nostra salute, Se siamo ancora lontani dalle ferie estive, ma avvertiamo segnali per cui è necessario prendere una pausa, è il momento di fermarsi.

Ecco i 9 indicatori che ci suggeriscono che il livello di stress è talmente alto da richiedere una pausa. Vediamoli insieme.

Mal di testa

Quando avvertiamo malesseri alla testa, come capogiri, dolore insistente o senso di stanchezza e pesantezza al capo, è giunto il momento di prestare attenzione a questi sintomi e comportarsi di conseguenza. Un elevato livello di stress può causare delle emicranie croniche e mal di testa pulsanti.

Staccare la spina per qualche giorno è il primo passo per non peggiorare la situazione.

Problemi di digestione

L’intestino è il cervello del nostro organismo. Quante volte abbiamo sentito ripetere questa frase da esperti del settore e non. In parte è vero, perchè quando lavoriamo molto con il cervello è lo stomaco, l’intestino, il colon e la digestione a risentire degli effetti negativi dello stress.

Una delle conseguenze più comuni e diffuse è proprio il colon irritabile o colite. Cosa fare? La digestione è importante e per questo motivo è importante prendersi una pausa soprattutto se si fa un lavoro troppo sedentario.

Problemi di pelle

Lo stress è uno dei fattori scatenanti di problemi cutanei come eczema, psoriasi e dermatiti. Quando il livello di stress e tensioni lavorative o di studio è altissimo possiamo incappare nella comparsa di chiazze rosse in alcune zone del nostro corpo che possono causare anche bruciori e dolore.

Spesso queste macchie non derivano da problemi cutanei e quindi non sono legati a malattie della pelle, bensì sono esattamente una risposta del nostro organismo a troppo stress. Prendersi una pausa è il primo passo da fare per verificare che si tratti proprio di un bisogno di relax oppure può derivare da altro.