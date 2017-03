Nove trucchi per diventare un genio in cucina

In cucina non sei mai stato una cima? Niente paura con dei semplici trucchi stupirai tutti e in più sarai preziosa nel dare consigli utili (che nessuno si aspetterebbe da te). Sei pronto a diventare la dea della cucina? Un genio dei trucchi del saper cucinare? Ecco cosa fare.

Gocce di yogurt

Vuoi preparare degli originali spuntini salutari e nutrienti, adatti anche ai bambini? Prendi una sacca per i dolci e inserisci dello yogurt (naturale o alla frutta). Con la sacca spremere tante gocce sul foglio cookie e metti in freezer per un’ora. Gustose e leggere per grandi e piccini.

Cipolla

Vuoi tagliare la cipolla senza avere quel fastidioso bruciore aglio occhi? Semplicissimo, basta metterle in freezer per circa 15 minuti prima di utilizzarle per la preparazione di gustosi piatti.

Come sbucciare le uova facilmente

Stai preparando delle uova sode e desideri sbucciarle facilmente dopo la cottura? Ecco due trucchi facilissimi ed efficaci:

cuocere le uova con una fetta di limone

cuocere le uova con mezzo cucchiaino di bicarbonato (usi del bicarbonato)

Cuocere senza uova

Devi preparare un dolce o una focaccia e ti rendi conto che hai terminato le uova? Trucchetto che tutti vi copieranno e che sorprenderà voi stesse. Metti al posto delle uova le banane utilizzando questa proporzione: 1 uovo equivale a mezza banana. Leggi come riutilizzare la banana.

Caffè perfetto

Il caffè è la bevanda preferita dagli italiani. Come preparare del buon caffè come lo fanno a Napoli? Il segreto è aggiungere prima della fermentazione un pizzico di sale (rende il caffè meno amaro) e un po’ di cannella dona un gusto straordinario alla bevanda nera.

Sbucciare velocemente l’aglio

Basta metterlo nel microonde per 15-20 secondi e la pellicina dell’aglio verrà via facilmente.

Peperoni più deliziosi

Sapevi che il peperone ha un sesso? Quando lo acquisti capovolgilo e se sotto presenta 3 urti è un maschio, se 4 urti è femmina e più dolce (quindi consumarli nell’immediato). Se invece è maschio, il peperone è più duro e resiste più a lungo in frigo.

Affettare senza coltello

Per tagliare rotoli rustici o dolci in parti uguali senza l’uso del coltello è necessario munirti di filo interdentale da legare al prodotto.

Fritti meglio delle patatine

Vuoi un alternativa gustosa alle patatine fritte? Taglia le patate sottili e metti un po’ di burro con olio, sale e pepe.Infornare a 220° per circa 45 minuti. Il risultato ti sorprenderà e cucinerai sempre le patate in questo modo.