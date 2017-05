Curarsi naturalmente con la Nux Vomica

262 visite

La Nux Vomica è una pianta della famiglia delle Loganiaceae. Dai suoi semi essiccati è possibile ricavare un medicinale omeopatico dalle numerose proprietà benefiche e curative.

La Nux Vomica contiene due principi attivi alcaloidi, conosciuti come stricnina e brucina.

Conoscere la Nux Vomica

La Nux Vomica è molto usata come rimedio naturale per diversi sintomi e condizioni patologiche. Deriva da un albero sempreverde che cresce in Cina, India, Thailandia e Australia. I suoi semi sono anche conosciuti come “nocciole velenose”, a causa della loro tossicità.

Prima di essere adoperata, la Nux Vomica ha infatti bisogno di uno speciale trattamento in grado di renderla sicura, senza compromettere le sue proprietà. In commercio, si può trovare in compresse, gocce o sotto forma di polvere. Essa agisce sul sistema nervoso ed è spesso usata per trattare condizioni acute o che si sviluppano rapidamente.

Talvolta, è utilizzata anche per trattare la disfunzione erettile e l’infertilità maschile, sebbene ancora non esistano studi comprovati che ne garantiscano l’efficacia in questo campo.

Benefici della Nux Vomica

Questa pianta ha proprietà antinfiammatorie. Viene infatti assunta per trattare condizioni che peggiorano con le infiammazioni, ad esempio, reumatismi, asma o emorroidi. Alcuni ricercatori hanno dimostrato che la Nux Vomica contiene potenti antiossidanti.

Essi sono in gradi di proteggere l’organismo dai radicali liberi: sostanze chimiche presenti nel corpo che possono danneggiare le cellule. Si pensa inoltre che il fiore della Nux Vomica abbia proprietà antibatteriche. Secondo gli studiosi, queste proprietà possono essere sfruttate per rendere la pianta un antisettico naturale.

Usi della Nux Vomica

Le condizioni che possono trarre beneficio dall’assunzione di Nux Vomica sono di varia natura. Vediamo insieme le più testate.