Occhiaie e occhi gonfii? Ecco i sieri da usare

Le occhiaie e le relative “borsette” sono un problema che affligge moltissime persone giovani e meno giovani. Non sono da addebitare solo a stanchezza, al fatto che la sera prima siete andati a letto tardi, ma spesso l’organismo deve affrontare problematiche anche a vostra insaputa. In commercio ci sono molti sieri e creme da usare per il contorno occhi con grandi vantaggi sulla pelle e sulle occhiaie.

La pelle in quella zona è delicatissima perché è molto più sottile rispetto ad altre zone. Per questo motivo ha bisogno di cure diverse e più scrupolose. Secondo gli esperti la circolazione sanguigna è molto più lenta sotto gli occhi, ecco perché il drenaggio dei liquidi diventa più complicato e si arriva alle antipatiche borse.

Inoltre la pelle lì è più esposta al movimento delle palpebre: questo movimento altera le fibre di collagene ed elastina. La pelle del viso più esposta alla contaminazione ambientale, ai cambiamenti di temperatura, all’umidità, al sole, al vento. Ecco perché si verifica più facilmente un invecchiamento cutaneo e la comparsa di macchie e rughe. In questa zona ci sono meno ghiandole sudoripare: l’oleosità della pelle è importante, invece, perché fa da scudo.

Sieri per contorno occhi: i benefici

Il contorno occhi migliore è quello che aiuta in modo naturare a mantenere la pelle nutrita, idratata attivando la circolazione e prevedendo la formazione di rughe e borse sotto gli occhi. L’olio di cocco, ad esempio, ha un grosso potere idratante e il suo contenuto antiossidante permette alla pelle di mantenersi sana e giovane.

La vitamina E è un potente antiossidante e aiuta a prevenire l’invecchiamento della cute. L’olio essenziale di lavanda è un toccasana per rughe e linee di espressione. Il siero per contorno occhi potenzia l’efficacia dei principi attivi contenuti nelle creme ecco perché va applicato prima dell’abituale trattamento da giorno o da notte. Contiene una elevata percentuale di principi attivi e prepara la pelle ad altri eventuali trattamenti da fare. Non necessita di un massaggio, come ad esempio una crema essendo fluido, va solo tamponato sull’area interessata: per chi ha occhiaie e gonfiori molto accentuati è davvero una scelta indicata.

Per poterlo stendere al meglio bisogna partire dal naso verso la conformazione ossea sopra lo zigomo. Va steso dall’interno verso l’esterno. Meglio picchiettare con l’anulare per ottenere un effetto più intenso e profondo e delicato allo stesso tempo. Ovviamente bisogna far attenzione a non far entrare il siero negli occhi! Potete applicarlo anche lungo l’arco sopraccigliare, stando attenti a non intaccare la palpebra mobile.

Sieri naturali per tutti i tipi di pelle