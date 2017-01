17 visite

La gravidanza è uno dei momenti più belli nella vita di una donna, che deve far fronte anche a dei mutamenti del corpo a cui non è preparata. E’ importante, per questo motivo, ascoltare il proprio corpo, coccolarlo e cercare di arginare il più possibile i problemi che possono insorgere durante la gravidanza come: inestetismi e smagliature. Come intervenire per migliorare l’elasticità cutanea della mamma e dare benefici anche al piccolo in grembo? Con gli oli essenziali.

Secondo naturopati, infermieri specializzati e esperti di aromaterapia (l’arte di impiegare gli oli essenziali per il benessere di corpo e mente) l’uso di queste sostanze si sta diffondendo sempre di più con una particolare attenzione alle contraffazioni. Per questo è sempre consigliabile rivolgersi a professionisti di fiducia, come nel caso dell’assunzione di medicinali come antibiotici e cortisone in gravidanza.

Oli essenziali in gravidanza

Gli oli essenziali sono un valido aiuto per le donne in gravidanza, per alleviare problemi sia nella mamma che nel bambino. In che modo? Esistono diverse tipologie di oli essenziali, ognuno specifico per trattare l’insorgere di una problematica. Ci sono oli per:

nausea

smagliature

varici

emorroidi

Gli oli essenziali considerati sicuri al 100% su mamme e bambini sono essenzialmente 4: mandarino, rosa, camomilla e lavanda. Ce ne sono comunque tanti altri “sicuri” e testati che hanno notevoli benefici per le problematiche comuni del periodo di gravidanza come nausee, smagliature ed emorroidi. Per non sbagliare chiedere consiglio allo specialista.

Oli essenziali per la nausea in gravidanza

Durante i primi mesi della gravidanza (rare volte accade che duri per tutti i 9 mesi) le donne sono alle prese con problemi d nausea. Ci sono tante future mamme che riescono a gestire gli attacchi di nausea (quando non compare il vomito) e tante altre per cui è tutto insopportabile.

In gravidanza l’olfatto è molto sviluppato e si sentono profumi e odori in modo esagerato, quindi è necessario usare profumazioni delicate che non diano fastidio al naso. Per la nausea un buon rimedio è la menta spica, ne bastano 4 gocce nel diffusore e lasciar diffondere nell’aria prima di coricarsi (posto sul pavimento della camera da letto). Al mattino la nausea dovrebbe essere meno forte e sempre più blanda dopo il trattamento.