Oligolementi: perchè sono così importanti?

141 visite

Gli oligoelementi sono i minerali ” di traccia” presenti nel nostro organismo in piccole quantità. “Oligos” in greco significa “poco” e sono proprio minime le quantità necessarie per il corretto funzionamento dell’organismo. Tra gli oligoelementi più conosciuti ci sono il ferro e lo zinco, ma non sono gli unici.

Spesso anche gli oligoelementi vanno in carenza e questo può causare conseguenze negative al benessere e causare la comparsa di disturbi che influiscono sulla salute. Quali sono questi oligoelementi? Perchè sono importanti? Quale è il disturbo relativo alla loro carenza? Quali rimedi per ovviare a un’eventuale carenza? Vediamoli insieme.

Oligoelementi: quali sono e qual è il disturbo relativo

Gli oligoelementi funzionali per regolare il benessere generale sono diversi e ognuno ha la propria importanza sull’organismo, tanto da causare non pochi disturbi in un eventuale carenza. Di seguito l’elenco completo degli oligoelementi e loro relativo disturbo:

iodio : la carenza causa il gozzo ( tiroide )

: la carenza causa il gozzo ( ) fluoro : la carenza causa problemi ai denti

: la carenza causa cromo . la carenza causa problemi alle difese immunitarie

. la carenza causa problemi alle selenio : la carenza causa un invecchiamento precoce

: la carenza causa un precoce zinco : la carenza causa difficoltà di cicatrizzazione e rimarginazione delle ferite

: la carenza causa difficoltà di e rimarginazione delle ferite zolfo : la carenza causa fragilità di capelli e unghie

: la carenza causa manganese : la carenza causa stress e tensioni emotive

: la carenza causa e tensioni emotive ferro: la carenza causa stanchezza e pallore della pelle

Perchè sono importanti gli oligoelementi?

Ogni oligoelemento è una “traccia” minerale di benessere per una particolare funzione corporea. Ognuno di essi non deve andare mai in deficit per un corretto funzionamento dell’organismo e relativo benessere. Lo iodio, ad esempio, è importante per la produzione di ormoni tiroidei che attivano il metabolismo.

In gravidanza è molto importante il sodio per il corretto sviluppo del feto, la carenza di sodio può causare danni allo scheletro (nel peggiore dei casi casi di nanismo).

Il fluoro è un costituente dello smalto, ostacola la formazione di carie e placca. Il fluoro insieme a Vitamina D e calcio contrasta l’osteoporosi. Il cromo, invece, potenzia il sistema immunitario, regola il livello di zuccheri nel sangue, regola i processi di sintesi del colesterolo, grassi e proteine.

Il selenio protegge dai radicali liberi e aiuta la pelle a mantenersi elastica. Inoltre previene l’infarto e aumenta le difese contro le infezioni virali (oltre che eliminare i metalli pesanti dall’organismo). Lo zinco è uno dei minerali più conosciuti e importante per una serie di problematiche:

sistema immunitario

disturbi delle ossa

disturbi delle articolazioni

crescita

fertilità

prostata

collagene

Lo zolfo contribuisce a mantenere sani e forti i capelli, le unghie, il collagene e le articolazioni. Il manganese interviene nei processi metabolici, aiuta la digestione e ha un ruolo primario nella crescita di ossa e tessuto connettivo.

Il ferro è l’altro minerale essenziale per il benessere organico. La sua funzione principale è legarsi all’emoglobina e trasportare ossigeno all’organismo. E’ importante per il sistema immunitario e la produzione di energia.