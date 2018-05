Olio abbronzante: quale scegliere?

15 visite

L’estate è arrivata, e insieme alla voglia di mare e di vacanze, è arrivata anche la voglia di avere una pelle bella da mostrare, abbronzata ma allo stesso tempo liscia, setosa e splendente. Insomma nella stagione più calda, avere una pelle perfetta e dorata è l’obiettivo di tutte le donne, ma anche di molti uomini. Un aiuto importante per raggiungere quest’obiettivo, sono sicuramente gli oli abbronzanti.

L’olio abbronzante infatti è uno dei prodotti più utilizzati per favorire l’abbronzatura, proteggere la pelle da macchie solari e scottature, e per renderla più morbida e luminosa. In commercio ce ne sono tanti, la scelta è ampia, ma bisogna scegliere un olio abbronzante di qualità, che rispetti la nostra pelle e non si limiti semplicemente ad accelerare il processo di abbronzatura.

La scelta dei prodotti da applicare sulla nostra pelle deve essere attenta e responsabile, per cui è importante in questo caso saper scegliere l’olio abbronzante più adatto a noi. Ecco cosa c’è da sapere per fare la scelta giusta e acquistare il miglior olio abbronzante.





Olio abbronzante: deve proteggere la pelle

Il motivo per cui decidiamo di comprare un olio abbronzante è principalmente quello di abbronzarci, ma un buon olio abbronzante deve essere anche protettivo in modo che la nostra pelle non subisca i danni della troppa esposizione al sole e quindi dei raggi UVA e UVB. Quindi si ad un olio che favorisca l’abbronzatura, ma è fondamentale scegliere un olio che abbia anche un minimo di protezione solare.

Inoltre qualsiasi prodotto che si applichi direttamente sul corpo deve avere tutti gli elementi per prendersi cura della pelle ma in modo naturale, non invasivo, e non nocivo, quindi è importante, prima di acquistare un olio abbronzante, informarsi sulle sostanze che contiene al suo interno assicurandosi che non sia di scarsa qualità e potenzialmente dannoso per la pelle.

Un olio abbronzante che si rispetti deve soprattutto rendere la pelle morbida, idratata e setosa, contrastando così la secchezza della pelle causata dal sole. Ovviamente questi prodotti abbronzanti devono accelerare il normale processo di abbronzatura ma non possono fare miracoli, l’abbronzatura è importante che si ottenga in maniera regolare e uniforme e sana. Il miglior olio abbronzante che si possa acquistare deve aiutarci a rendere la pelle più dorata in poco tempo ma anche più idratata e sana e deve regalarci un abbronzatura duratura.

Olio abbronzante: deve essere adatto alla tua pelle

Prima di acquistare un olio abbronzante, o un qualsiasi prodotto per la pelle, il consiglio è sempre quello di assicurarsi che sia adatto al proprio tipo di pelle. Infatti in genere gli oli abbronzanti, sono sconsigliati per chi ha una carnagione molto chiara e sensibile, perché si potrebbe facilmente scottare e danneggiare durante l’esposizione al sole incrementata dall’abbronzante. Sono invece particolarmente indicati per ci ha una pelle già naturalmente più scura, o per chi vuole usare l’olio quando si è già un po abbronzati.

È inoltre opportuno per chiunque, ma soprattutto per soggetti allergici o con una pelle particolarmente sensibile, controllare sempre gli ingredienti e le componenti dell’olio abbronzante per essere sicuri di non essere intolleranti al prodotto. È fondamentale si rivolgersi ad un medico, o ad un dermatologo, prima di usare oli abbronzanti in presenza di condizioni ben precise che riguardano la nostra pelle.

In ogni caso per scegliere l’olio abbronzante più adatto a te e alla tua pelle puoi tener presente queste indicazioni generali:

se hai una pelle che non si scotta facilmente puoi applicare per le prime esposizioni un olio abbronzante con un fattore di protezione Spf 15

per una pelle già super abbronzata e scura puoi acquistare un olio abbronzante idratante, rinfrescante e antiossidante, con un fattore di protezione Spf 6

se hai la pelle chiara usa invece dell’olio delle creme protettive almeno nelle zone più sensibili e per le prime esposizioni, per poi passare ad un olio abbronzante ad alta protezione

Olio abbronzante: i migliori in commercio

In commercio possiamo trovare una vasta gamma di oli abbronzanti, ce ne sono di tutti i tipi e di tutti i prezzi, ma per scegliere quello giusto bisogna tenere conto della qualità del prodotto più che del prezzo, perché si sa che un prodotto di qualità ha un costo leggermente più elevato.

Quando si tratta di prodotti da applicare sulla pelle e a maggior ragione se sono abbronzanti e protettivi si deve necessariamente pensare prima di tutto alla qualità, e tenere sempre a mente che i migliori prodotti non sono quelli che fanno miracoli, ma sono quelli che proteggono la tua pelle e la rendono più abbronzata senza danneggiarla. Ma quale è il migliore olio abbronzante?

Garnier Ambre Solaire Protezione Solare Olio Protettivo Abbronzatura Dorata IP 6:

Per un’abbronzatura intensa e luminosa

Con Vitamina E per proteggere la pelle ed esaltare l’abbronzatura

La pelle ha un’abbronzatura ottimale con un leggero effetto satinato

Olio secco super abbronzante idratante Spf 15 Collistar :

abbronzatura rapida ed eccezionale setosità della pelle

Ricco di Vitamina E e oli di calendula, nocciolo, carota e mallo di noce

nutre e idrata la pelle senza ungerla

può essere usato anche per proteggere i capelli dalla salsedine e dal sole.

Olio Abbronzante Viso Corpo Spf 10 di Nuxe: