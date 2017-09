Olio di avocado: come utilizzarlo per massaggi salutari

L’avocado è molto amato in aromaterapia e largamente utilizzato anche nella preparazione di oli da massaggio. L’olio di avocado puro estratto da questo frutto è ricco di vitamine e minerali che donano al nostro corpo numerosi benefici. Gli impacchi a base di olio di avocado rendono i capelli e la pelle del corpo morbida, idratata ed elastica.

Aiutano, inoltre, nel mantenimento del giusto equilibrio nutritivo e a prevenire l’insorgenza di sfoghi cutanei e altre condizioni che possono affliggere l’epidermide. È possibile preparare questi prodotti da massaggio semplicemente procurandosi pochi e basici ingredienti, spesso già presenti nelle nostre dispense.

Impacco con olio di avocado e banana

L’olio di avocado è un ingrediente molto ricco, conosciuto per la sua capacità di penetrare a fondo nella pelle per nutrirla in modo efficace. Contiene vitamine e potassio, che aiutano a guarire un’epidermide danneggiata, a ridurre i rossori e a mantenerla liscia e sana. Inoltre, ha proprietà emollienti che donano morbidezza e riesce ad apportare il giusto grado di idratazione.





Prendete una banana e riducetela ad una pasta priva di grumi. Aggiungete poi 3 cucchiai di olio di avocado e mescolate bene i due ingredienti. Continuate per ottenere un composto denso. Se necessario, aggiungete ancora dell’olio fino al raggiungimento della consistenza ottimale.

Applicate il trattamento sul corpo e massaggiate per 10 minuti. Lasciate in posa per mezz’ora e poi rimuovete i residui con un asciugamano pulito. Noterete subito una pelle fresca, soffice e radiosa.

Impacco con olio di avocado caldo

Questo è un impacco semplice, da preparare in pochissimo tempo. Semplicemente, scaldate leggermente la quantità di olio di avocado desiderata (anche in base all’ampiezza dell’area da trattare) e massaggiatela sul corpo.

Procedete per circa 10 minuti. Per ricevere ancora più benefici, potete aggiungere un cucchiaino di olio di mandorle alla soluzione. Un massaggio con olio di avocado caldo regala nuova vita ad una pelle spenta e opaca, mostrandola immediatamente più giovane.

Impacco con olio di avocado, uva e olio di cocco

L’uva contiene molte sostanze in grado di favorire il benessere della nostra pelle. Inoltre, essa protegge dai danni ambientali causati dall’inquinamento o da un clima troppo rigido. L’olio di cocco, mixato con quello di avocado, soddisfa il bisogno di nutrimento dell’epidermide; entrambi penetrano nella pelle per garantire un effetto più intenso.

Create un olio da massaggio utilizzando questi tre ingredienti e procedete con l’applicazione. Dopo circa 15 minuti di trattamento, rimuovete i residui in eccesso con un asciugamano pulito. Se ripetuto con costanza, questo massaggio garantisce una pelle sana e morbida.

Impacco con olio di avocado e olio di oliva

Tutti sappiamo quanto l’olio di oliva faccia bene alla nostra pelle e al nostro organismo in generale. Questo fantastico prodotto è l’ideale anche per preparare un salutare olio da massaggio. Mescolate olio di avocado e olio di oliva in proporzioni uguali, riscaldate la soluzione per un minuto e poi massaggiatela delicatamente sul corpo.

Continuate per 10 minuti, poi eliminate l’eccesso di prodotto con l’aiuto di un asciugamano. Dopo questo trattamento, la vostra pelle risulterà subito più luminosa e liscia. Eseguitelo 3 volte a settimana e i risultati vi stupiranno.

Impacco con olio di avocado e panna acida

La panna acida è usata da molti secoli come ingrediente per preparare impacchi da massaggio. Essa contiene infatti proteine del latte, potenti agenti in grado di donare compattezza e nutrimento alla pelle. Insieme all’olio di avocado, la panna acida dà vita a un trattamento davvero efficace per donare splendore all’epidermide.

Con l’aiuto di un frullatore, mixate 3 cucchiai di panna acida con 4 cucchiai di olio di avocado. Il vostro prodotto da massaggio è già pronto. Stendetelo su tutto il corpo, prima del bagno o della doccia.

Continuate per 10 minuti e lasciate in posa per circa un’ora, così da dare alla soluzione il tempo di penetrare bene e agire adeguatamente. Poi procedete al normale lavaggio quotidiano. Il risultato sarà da favola.

Dove si compra l’olio di avocado?

L’olio di avocado puro si trova nelle migliori erboristerie e farmacie specializzate in prodotti cosmetici, in flaconi solitamente da 250ml a un prezzo che oscilla intorno ai 10€ a flacone. E’ possibile ovviamente acquistarlo anche online su ecommerce e farmacie online. Se vuoi scoprire tutti i benefici di questo frutto che sta diventando molto popolare anche per la dieta, leggi l’articolo sulle proprietà dell’avocado!