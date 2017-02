59 visite

L’olio delle fate è una miscela aromaterapica pensata per la femminilità delle donne. L’olio è stato creato appositamente per il massaggio e l’automassaggio, efficace per il benessere del corpo e per quello della mente grazie alle sostanze contenute e ai benefici che apportano.

L’olio delle fate è lanciato dall’azienda produttrice Erboristeria Magentina, attiva in commercio dal 1843, sensibile al benessere delle donne. L’azienda è un brand made in Italy che garantisce ai clienti qualità dei prodotti (grazie ad un ottimo INCI) ed efficacia dei trattamenti.

Perchè l’olio delle fate riscuote un gran successo nell’universo femminile? Quali sono i suoi effetti benefici? Funziona davvero e soprattutto possono usarlo tutti? Scopriamo insieme la fragranza che risveglia la leggerezza delle fate in ogni donna.

Principi attivi e proprietà dell’olio delle fate

L’olio delle fate è riconosciuto per la straordinaria essenza di rosa e gelsomino unito alla miscela segreta delle fate, ovvero:

olio di mandorle dolci

olio di sesamo

vinaccioli

soia

mimosa

Tutte le sostanze hanno proprietà emollienti e idratanti, tranne la mimosa che completa gli effetti benefici grazie ad un’azione cicatrizzante delle pelle esposta ad aggressioni esterne. L’olio delle fate viene impiegati anche come doposole nella stagione estiva.

Il profumo delicato e piacevole dell’olio delle fate insieme alla fragranza leggermente agrumata rendono il prodotto molto apprezzato dalle donne e anche da coloro che non amano gli aromi intensi e forti. Quali sono i principali effetti benefici dell’olio delle fate e perchè viene usato?

Olio alle mandorle dolci Erbolario

In molte scelgono anche L’olio delle fate di mandorle dolci di Erbolario, una composizione tutta naturale dalle proprietà rassodanti e dalla profumazione così invitante e delicata da conciliare la più profonda distensione.

Ottimo protettivo della pelle, indicato anche per pelli sensibili e intolleranti. Funge da rilassante nei massaggi e ottimo olio preventivo nella prevenzione degli inestetismi e rilassamenti cutanei. Tra gli altri prodotti ancge la crema delle fate, il profumo delle fate, etc.