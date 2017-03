Olio di Argan per pelle, capelli e unghie più forti

1.067 visite

Capita spesso di trovare nei negozi specializzati per il benessere, bottigline confezionate di olio di Argan puro, ma molti di noi ancora non ne conoscono le specifiche peculiarità e a cosa serve. Oggi facciamo luce sugli usi più efficaci di questo prezioso olio.

Dovete sapere che l’olio di Argan è stato per secoli usato dalla donne del Marocco come cosmetico naturale, in quanto grazie alla sua ricchezza di vitamina E e di acidi grassi insaturi è formidabile nel combattere i radicali liberi, causa primaria dell’invecchiamento cellulare.

Questo olio viene estratto dai frutti dell’albero di Argan, originario della zona sud ovest del Marocco, dove è particolarmente prolifero in natura.

La sua provenienza lontana è uno dei motivi per cui rispetto ad altri olii presenti in commercio, quello di Argan risulta essere leggermente più costoso, ma vi assicuro che ha degli effetti che restituiscono di gran lunga il costo pagato per una confezione di olio puro ed originale.

Proprietà olio di Argan

Avendo un’azione profondamente idratante, questo olio è innanzitutto un ottimo unguento per la pelle di tutto il corpo, bambini compresi.

Per le donne e gli uomini viene perciò utilizzato per idratare la pelle dopo il bagno, con un effetto anti age grazie all’azione diretta di stimolazione del naturale collagene e dell’elastina della pelle. In particolare per le donne, è utilissimo per far rimarginare e scomparire tutti i tipi di smagliature, da quelle del seno, post allattamento o dimagrimento, a quelle dei glutei , delle cosce, del girovita o delle braccia. Un’applicazione costante nel tempo per 2 volte al giorno con un massaggio intenso delle zone da trattare permette dunque di stimolare la cicatrizzazione e il rinnovo della pelle, chiudendo quelle falle create dalle smagliature.

Olio di Argan per il viso

Applicato sul viso e collo con regolarità, qualche goccia di questo olio consente una intensa stimolazione del turnover cellulare, aiutandoci a rigenerare la pelle, a eliminare le cellule morte e a consentirne la crescita di nuove per avere una pelle giovane ed elastica. Ecco perché è un valido antirughe, rimpolpa la pelle matura e aiuta a contrastare l’invecchiamento. Soprattutto la sera può essere utilizzato dopo la detersione del viso, da solo, massaggiando in modo circolare e verso l’alto la fronte, le guance e il collo.

In casa è un sicuro rimedio da avere a portata di mano per limitare gli effetti nocivi di scottature, eritemi ed escoriazioni. Anche per le sbucciature dei bambini, applicatelo sulla zona da trattare dopo averla detersa. Garantisce una rapida guarigione e soprattutto l’olio di Argan ha un buon potere di disinfezione naturale che si combina beneficamente in questi casi, rischiosi per eventuali infezioni.

Applicate qualche goccia nella crema viso da giorno, fornisce protezione alla pelle dall’azione dei raggi solari, dello smog, fumo e ogni altro tipo di inquinamento ambientale.

Olio di Argan per capelli

Come se non bastasse, anche i capelli ne traggano grande giovamento dall’olio di Argan, anzi spesso viene commercializzato esclusivamente per la cura di questi ultimi. Essendo ricco di vitamina D, grazie alla sua azione idratante, può essere utilizzato sia come olio da doppie punte (applicando qualche goccia nelle mani, e poi diffondendolo solo sulle punte con le mani) o come maschera idratante e ristrutturante profondo del fusto dei capelli.

In tal caso prima del lavaggio dei capelli, fate un impacco con tale olio sui capelli asciutti, applicandolo su tutta la lunghezza, cuoio capelluto incluso. Massaggiate bene e lasciate riposare per 20 minuti. Procedete successivamente al normale lavaggio. Se fate la piastra, dopo averli asciugati bene e prima della piastra, applicatene un po’ sulle punte per proteggerle ed evitare che si spezzino a causa del forte calore.

Utilissimo anche se andate in piscina, al mare per reidratare i capelli dopo l’azione seccante di cloro e salsedine e raggi solari in estate. Infine applicato sulle unghie (qualche goccia per entrambe le mani) e massaggiato anche sulle cuticole, ammorbidisce la pelle circostante, lucida le unghie e rinforza le stesse nella crescita.

Se amate i massaggi, usatene in abbondanza ricordando che è anche un buon decontratturante naturale!

Prezzo dell’olio di Argan

Quanto costa l’olio di argan? Non è semplice rispondere a questa domanda perchè il prezzo varia sia in base alla qualità del prodotto, sia alla concentrazione presente nelle creme, lozioni o shampoo. Ovviamente l’olio di argan puro è quello più costoso e costa circa 15-20€ per un flacone di 100ml.