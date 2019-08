Olio di boldo: proprietà e benefici

Il boldo è una pianta originaria del Sud America e si trova comunemente in Paesi come il Cile, il Perù e la Bolivia.

Forse, non è ancora conosciuta tantissimo, ma merita comunque un posto di rilievo nell’elenco dei rimedi naturali in virtù delle sue molteplici proprietà benefiche.

Da questa pianta si ricava un olio ricco di caratteristiche importanti per garantire il benessere del nostro organismo.

Ad esempio, l’olio essenziale di boldo è un efficace prodotto antinfiammatorio, antisettico e diuretico. Se volete scoprire quali altre proprietà possiede questo fantastico olio, continuate a leggere.

Cos’è l’olio essenziale di boldo?

L’olio essenziale di boldo viene estratto dalle foglie della pianta tramite un processo di distillazione a vapore. Esso contiene varie sostanze fitochimiche che lo rendono un vero e proprio rimedio naturale contro diversi disturbi.

I suoi principali costituenti curativi sono principalmente i monoterpeni, il beta pinene e il gamma terpinene.

L’olio essenziale di boldo si differenzia dalla maggior parte degli altri oli naturali in quanto non può essere usato come rimedio casalingo fai da te, ma deve essere prescritto da un professionista esperto in medicina naturale.

Si tratta infatti di un prodotto molto potente e una dose sbagliata o un suo utilizzo scorretto possono condurre a notevoli conseguenze. Nonostante questa sua natura potenzialmente tossica, i benefici che può apportare alla salute sono comunque straordinari.

Migliora la circolazione del sangue

Garantire una corretta circolazione del sangue è una delle condizioni basilari per mantenere in buona salute l’organismo.

Attraverso il flusso sanguigno, infatti, vengono trasportati nutrienti e componenti di fondamentale importanza per le regolari attività vitali del corpo, tra cui l’ossigeno. L’olio essenziale di boldo è un agente stimolante che migliora la circolazione sanguigna.

Inoltre, stabilizza il funzionamento del sistema respiratorio e garantisce che una quantità adeguata di ossigeno raggiunga i principali organi.

Preserva la salute del fegato

Il fegato è uno degli organi più importanti del corpo. Favorisce l’assorbimento dei cibi ingeriti, immagazzina sostanze fondamentali, come vitamina B12 e ferro, e consente di eliminare dal corpo le tossine indesiderate e dannose.

L’olio essenziale di boldo facilita questa azione detox e migliora la produzione di bile, che aiuta il fegato ad abbattere i cibi complessi consentendo di assimilare tutti i loro nutrienti senza compromettere la salute dell’organismo.

Funziona come un diuretico naturale

Grazie alla sua capacità di stimolante naturale, l’olio di boldo è in grado di svolgere un’azione diuretica. Ciò significa che riesce ad aumentare la quantità di urina, favorendo così l’espulsione delle sostanze di scarto, dei sali e dell’acqua in eccesso.

Questo processo aiuta anche a mantenere sotto controllo il livello del cosiddetto “colesterolo cattivo”.

In questo modo, l’olio essenziale di boldo si rivela efficace anche nel promuovere la salute dell’apparato cardiocircolatorio, riducendo il rischio di patologie gravi come, ad esempio, infarti e ictus.

Agisce da insetticida

Affidarsi agli oli naturali è uno dei migliori metodi per tenere lontani gli insetti e prevenirne morsi e punture. L’olio essenziale di boldo contiene delle sostanze che sono tossiche in natura e che, quindi, hanno la capacità di allontanare gli insetti.

Utilizzarlo con un olio vettore può essere un rimedio facile e naturale per godersi, ad esempio, viaggi all’aperto o cene in giardino in totale tranquillità.

Aiuta a combattere i reumatismi

Il dolore e i fastidi provocati dai reumatismi possono essere difficili da gestire e la ricerca di un qualsiasi rimedio in grado di donare sollievo diventa fondamentale.

L’olio essenziale di boldo ha effetti narcotici e stimolanti che, favorendo la circolazione nelle aree interessate, aiutano a ridurre il dolore e l’infiammazione.

Ha un’azione antimicrobica

Gli agenti antimicrobici e antibatterici presenti nell’olio essenziale di boldo sono molto efficaci nel proteggere l’organismo da infezioni e virus che possono compromettere la salute e il benessere della persona.

In questo modo, viene favorito il lavoro del sistema immunitario incaricato di proteggere il corpo dall’azione dannosa e dalla prolificazione degli agenti patogeni.

Grazie all’azione dell’olio di boldo, l’organismo può essere efficacemente protetto anche dai malanni stagionali.

L’olio essenziale di boldo è molto versatile e il suo utilizzo è indicato per far fronte a un’ampia varietà di disturbi di entità più o meno lieve.

Ricordatevi, però, che questo fantastico olio è anche tossico e deve, quindi, essere utilizzato con molta cura. Chiedete consiglio al vostro medico di fiducia e affidatevi a lui per ricevere una prescrizione personalizzata e sicura.