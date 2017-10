Olio di citronella: trattamenti naturali e benefici

11 visite

Grazie al suo ricco contenuto di antiossidanti e fitochimici, l’olio di citronella è usato da secoli come medicina alternativa per trattare eruzioni cutanee, infiammazioni, infezioni, dolore e altre condizioni patologiche.

Nel mondo Occidentale è più comunemente adoperato come fragranza per ambienti e repellente per insetti. Secondo comprovati studi scientifici, l’olio di citronella possiede proprietà antisettiche, antimicrobiche e antifungine. I suoi benefici e modi d’uso sono molti e variegati, scopriamo i più comuni.

Repellente naturale per insetti

L’olio di citronella respinge anche gli insetti più pericolosi e resistenti ed è efficace anche per scongiurare la diffusione dei pidocchi. Per mantenere il suo potere di repellente, il prodotto deve essere applicato sulla pelle ogni 30-60 minuti.





È importante diluirlo prima con dell’olio di cocco e poi spalmarlo come se fosse una normale crema. In alternativa, si può aggiungere dell’acqua alla soluzione, versare tutto in una bottiglia spray e vaporizzare su corpo, vestiti e capelli.

Antinfiammatorio e antidolorifico

Le sue proprietà antiossidanti e la capacità di migliorare la circolazione sanguigna rende l’olio di citronella un ottimo rimedio naturale per trattare le condizioni dolorose legate ad osteoartrite e artrite reumatoide.

Mescolate due o tre gocce di olio di citronella con dell’olio vettore (come quello di cocco) e massaggiate su articolazioni gonfie, tessuti e muscoli. Potete anche versare la soluzione nella vasca e concedervi un bagno rigenerante.

Rilassante

L’olio di citronella è spesso usato per gestire le emozioni in aromaterapia. Esso aiuta a rilassare la mente e contribuisce a ridurre gli scatti d’ira e a migliorare la qualità del sonno. Per ottenere questi benefici, diffondetene l’aroma in casa con l’aiuto di un diffusore per ambienti oppure versatene poche gocce su cuscini e biancheria da letto.

Digestivo

L’olio di citronella supporta il processo di digestione, riducendo le infiammazioni e aiutando a depurare e pulire fegato e stomaco. Alcuni elementi presenti all’interno di questo prodotto sono anche in grado di prevenire la crescita dei batteri dannosi nel tratto digestivo e di accelerare i processi di guarigione di questa area.

Per proteggersi dalle infezioni a colon, vescica, intestino, prostata e reni è possibile ingerire una dose molto piccola di olio di citronella.

Depurante

In quanto agente diuretico, l’olio di citronella aumenta la perdita dei liquidi in eccesso, così da eliminare le tossine di scarto dall’organismo. Bere una combinazione di 1-2 gocce di olio di citronella, miele, limone e acqua calda migliora notevolmente questo processo, liberando il corpo dalle sostanze dannose.

Trattamento di bellezza per la pelle

La ricerca scientifica ha dimostrato che l’olio di citronella aiuta a trattare dermatite ed eczema, oltre che a rallentare l’invecchiamento cutaneo e a trattare alcune infezioni della pelle.

È inoltre un ottimo prodotto per ritrovare il sollievo dopo una puntura di insetto. Aggiungete una piccola quantità di olio di citronella a dell’olio di cocco e massaggiate sull’epidermide. Per un trattamento meno intenso, versate due gocce di questo olio nel vostro detergente o bagnoschiuma abituale.

Shampoo e balsamo naturale

Uno degli usi più popolari dell’olio di citronella riguarda la pulizia e la cura di chioma e cuoio capelluto. Esso aiuta a eliminare l’eccesso di grasso mentre combatte forfora e aggiunge luminosità ai capelli.

Alcune persone hanno anche riscontrato un aumento del volume della chioma e la scomparsa delle doppie punte. Aggiungete 1-2 gocce di olio di citronelle ai vostri prodotti e stupitevi dei risultati.

L’olio di citronella è un prodotto facilmente reperibile nella maggior parte delle erboristerie e, talvolta, è possibile trovarlo anche nei supermercati più forniti. Basta poco per preparare i propri rimedi naturali in grado di donare sollievo dai fastidi più comuni. Un modo semplice e sicuro per prendersi cura di se stessi.