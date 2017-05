Usi e proprietà dell’olio di origano

164 visite

L’origano è una spezia molto popolare in cucina. Può essere trasformato in un olio dalle numerose proprietà benefiche. Mangiare origano è sicuramente salutare, ma non è nulla in confronto alla potenza del suo olio essenziale.

Ne basta pochissimo per ottenere risultati soddisfacenti. Viene ricavato per distillazione delle sue foglie messe a seccare e il risultato è un liquido color giallo intenso dal forte aroma pungente.

Usi dell’olio di origano

Il suo ampio raggio di azione benefica sulla nostra salute, rende l’olio essenziale di origano ideale per essere aggiunto ai nostri trattamenti quotidiani. Questo olio ha proprietà antimicrobiche che aiutano nel ridurre le infezioni. È inoltre antibatterico e antivirale. Altri usi ideali dell’olio di origano sono:

Contro funghi di piedi e unghie. Mettete un cucchiaino di olio essenziale di origano in una bacinella d’acqua e immergeteci i piedi. In alternativa, potete diluire l’olio di origano con qualche goccia di olio d’oliva o cocco e massaggiarlo su unghie e pelle.

Uccide i parassiti e allevia le infezioni. Diluite l'olio di origano con l'olio di cocco. Posizionate la soluzione così creata sotto la lingua e mantenetela lì per pochi minuti. A questo punto risciacquate. Ripetete l'operazione al massimo quattro volte al giorno.

Allevia i disturbi causati da sinusite, febbre e raffreddore. Versate qualche goccia di olio essenziale di origano in un recipiente pieno di acqua bollente e inalatene il vapore.

Grazie al suo potere antisettico, l’olio essenziale di origano può essere utilizzato anche per pulire casa. Eccone un esempio: unite quattro gocce di olio di origano con dieci gocce di olio di limone e mezzo bicchiere di aceto. Poi versate tutto in un secchio d’acqua. Usate questa soluzione per strofinare e pulire le superfici.

Benefici dell’olio di origano

L’olio essenziale di origano ha molte proprietà, ma viene soprattutto associato alla salute del sistema respiratorio e immunitario. È conosciuto per essere molto efficace nella prevenzione e nella cura di infezioni. Ad esempio: