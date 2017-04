Curare la pelle con l’olio di Rosa Mosqueta

73 visite

La Rosa Mosqueta è un arbusto che cresce nel Sud America. Dai semi dei suoi fiori si ricava olio dalle forti proprietà curative e cosmetiche, recentemente confermate anche da studi scientifici.

L’alta percentuale di acidi grassi polinsaturi contenuti al suo interno lo rendono un toccasana per ogni tipo di pelle. Dal renderla più liscia e luminosa, fino a trattarne le cicatrici: questo olio può essere davvero utilizzato in tantissimi modi.

Vediamo nel dettaglio quali sono i benefici dell’olio di Rosa Mosqueta e come utilizzarlo.

Riduce le rughe e ringiovanisce la pelle

L’olio di Rosa Mosqueta contiene carotenoidi, Vitamina A, vitamina C e il 77% acidi grassi polinsaturi, estremamente importanti per favorire la rigenerazione dei tessuti. Essi attraggono e conservano l’umidità, rendendo la pelle visivamente più giovane, in salute e con una maggiore struttura elastica.

Uno dei componenti principali dell’olio di Rosa Mosqueta è l’acido retinoico che si lega direttamente alle cellule e le aiuta a rigenerarsi; è per questo che viene utilizzato nella maggior parte dei prodotti cosmetici anti-age.

Questo olio meraviglioso è in grado di ritardare i segni dell’invecchiamento prematuro, rinnovare la pelle e ridurre segni superficiali o rughe di espressione.

Tratta efficacemente cicatrici e smagliature

Molti studi scientifici hanno provato che l’olio di Rosa Mosqueta può attenuare le cicatrici chirurgiche o accidentali, smagliature e bruciature migliorandone la colorazione. Esso riesce infatti a rigenerare le ferite in modo molto efficace e ha la capacità di rimpiazzare il tessuto fibroso o danneggiato stimolando la produzione di un nuovo strato di pelle levigato e sano.

Se applicato dopo un’operazione chirurgica, subito dopo la rimozione dei punti di sutura, l’olio di Rosa Mosqueta può evitare la formazione di cheloidi (lesioni sporgenti, di colore rosso, che possono insorgere in seguito a traumi) e rendere meno visibili i segni lasciati da acne o varicella.

I suoi acidi grassi prevengono, inoltre, la formazione delle smagliature. Applicatelo tre volte al giorno e massaggiatelo sulla pelle con movimenti circolari. Per un risultato migliore, ripetete il trattamento quotidianamente per almeno due mesi.

Potenzia il tono della pelle e protegge dai danni dell’esposizione solare

L’iperpigmentazione è una condizione che scurisce alcune zone della pelle ed è causata da un’eccessiva produzione di melanina da parte del nostro corpo. L’olio di Rosa Mosqueta ha la capacità di aiutare la pelle a creare nuove cellule, in sostituzione di quelle vecchie. Appena le cellule precedenti spariscono, la macchia scura comincia a schiarirsi.