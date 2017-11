Prendersi cura dei capelli con l’olio di sesamo

7 visite

Un buon massaggio su cuoio capelluto e lunghezze dei capelli è un ottimo rimedio per calmare la mente e stimolare la circolazione sanguigna. Un piccolo gesto per concedersi un attimo di relax ed eseguire un trattamento facile ed efficace per migliorare la salute della nostra chioma.

Molti oli naturali si prestano bene allo scopo, ognuno con la sua caratteristica e i suoi particolari benefici, ma avete mai provato l’olio di sesamo?

Questo ingrediente dalla colorazione dorata viene estratto proprio dai semi di sesamo e, come loro, è ricco di sostanze nutritive e di vitamine.





Includere l’olio di sesamo alla propria routine di bellezza per capelli è una scelta che permette di far fronte, in modo naturale, alle varie problematiche che possono interessare la chioma. Vediamo in che modo.

Lenire il cuoio capelluto

Forse a tutti, almeno una volta, è capitato di avvertire una fastidiosa sensazione di prurito sul cuoio capelluto. Alcune sostanze chimiche con cui veniamo a contatto quotidianamente, anche a causa dell’inquinamento atmosferico, possono danneggiare i follicoli piliferi e provocare l’irritazione che ci spinge a grattarci.

Questa condizione può condurre all’insorgenza di infezioni che, in alcuni casi, possono diventare anche gravi. Per questo motivo è molto importante lenire la pelle lesa per prevenire futuri danni.

L’olio di sesamo contiene numerose sostanze in grado di idratare e calmare in modo definitivo il prurito. Un buon massaggio con questo prodotto garantirà il mantenimento di un cuoio capelluto sano.

Trattamento intensivo di bellezza

Oltre al prurito, le sostanze tossiche presenti nell’aria e in alcuni dei prodotti di bellezza che utilizziamo possono rendere i capelli fragili, ruvidi e spenti. L’olio di sesamo contrasta in modo efficace queste condizioni, nutrendo a fondo i follicoli.

Prelevate una quantità di prodotto adatta alla lunghezza della vostra chioma e procedete con un massaggio delicato. Assicuratevi di lavorare sia sul cuoio capelluto che sulle lunghezze.

Per ottenere il massimo dei risultati, procedete con il massaggio per almeno 15 minuti. È possibile aggiungere dell’olio di zenzero per un trattamento ancora più potente.

Combattere la forfora

La forfora è un disturbo spesso imbarazzante che può essere scatenato da diversi fattori. Consiste nel distacco di scaglie bianche dal cuoio capelluto che possono riversarsi sui vestiti, provocando disagio.

Spesso la causa principale della forfora è un’eccessiva secchezza della chioma. Per ripristinare il giusto grado di idratazione, massaggiate per alcuni minuti dell’olio di sesamo appena riscaldato su cuoio capelluto e lunghezze. Fatelo prima di andare a letto. La mattina seguente, procedete al lavaggio della chioma con uno shampoo delicato.

Proteggere dall’esposizione solare

Proprio come la pelle, anche il nostro cuoio capelluto soffre della troppa esposizione solare. I raggi UVA e UVB possono essere infatti molto dannosi e danneggiare i follicoli piliferi, oltre che rimuovere il naturale grado di idratazione dai capelli.

Queste condizioni, a lungo andare, rischiano di distruggere la chioma in modo irreversibile. L’olio di sesamo lavora come un filtro protettivo e ripara i capelli dall’azione deleteria dei raggi solari.

Utilizzatelo con regolarità, soprattutto durante i mesi più caldi, per creare una barriera protettiva in grado di preservare a lungo la salute e la bellezza dei vostri capelli.

Contrastare la caduta

Quella di perdere i capelli è una paura che attanaglia moltissime persone. Chi, magari durante lo shampoo, non è mai rimasto impressionato da una quantità troppo ampia, secondo i propri standard, di ciocche cadute? Con l’olio di sesamo è possibile prevenirne la caduta eccessiva.

Ciò è possibile in virtù degli acidi grassi da cui è composto: essi sono in grado di nutrire, rinforzare e risanare i capelli danneggiati. Effettuate un massaggio regolare (circa una volta alla settimana) con olio di sesamo, applicandolo su cuoio capelluto e lunghezze. Noterete una diminuzione dei capelli persi e spezzati.

Questi trattamenti vi aiuteranno a salvaguardare chioma e portafogli. Provateli per sfoggiare sempre una capigliatura sana e curata, con l’ausilio di pochi e semplici gesti.