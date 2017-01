34 visite

L’Olivello spinoso, dai più conosciuto come la principale fonte energetica per i soldati ai tempi della guerra, è un arbusto che cresce sulle coste atlantiche europee e in Cina.

In passato era considerata una pianta velenosa, invece attualmente non rientra nella cateoria di “arbusti pericolosi”, tant’è vero che viene impiegato tranquilamente in campo alimentare, cosmetico e fitoterapico. A cosa serve l’olivello spinoso? Quali sono i rischi? Scopriamolo insieme.

Proprietà dell’olivello spinoso

Lo troviamo in erboristeria sotto forma di frutti, semi e foglie, ognuno con componenti chimici e nutrizionali specifici:

i frutti contengono Vitamina C, flavonoidi, carotenoidi, terpeni e pectine

le foglie contengono i tannini

i semi invece contengono un olio essenziale per produrre l'acido linoleico

Benefici dell’olivello spinoso

Tutti i benefici di questo arbusto risalgono all’antichità e ogni parte dell’olivello veniva impiegata per trattare una particolare patologia. Ad esempio:

i frutti per l’effetto lassativo

fiori e foglie per problemi respiratori, reumatismi e gotta

Oggi l’olivello spinoso viene impiegato soprattutto per l’alto contenuto di Vitamina C, importante nei casi di: