Omega 3: quanta ricchezza nei semi oleosi

Gli Omega 3 sono grassi buoni che aiutano il metabolismo cellulare e svuotano le cellule grasse dall’eccesso di adipe. Gli Omega 3 sono preziosi per la salute e sono contenuti in: legumi, olio extra vergine di oliva, pesce grasso (spada, tonno, salmone etc) e semi oleosi.

Sono questi ultimi ad essere la vera rivoluzione in campo alimentare dell’efficacia degli Omega 3 tanto da essere utilizzati quotidianamente ed essere inseriti nelle diete di diversi nutrizionisti grazie anche al loro compito di tenere sotto controllo i livelli di colesterolo.

Quali sono i principali semi oleosi ricchi di Omega 3? Cosa contengono? Perchè fanno così bene? Scopriamolo insieme.

Semi oleosi

I semi oleosi sono buoni e fanno molto bene alla salute. Finora sono stati sempre trascurarti da esperti nel campo culinario e nutrizionale, ma negli ultimi anni sono ritornati alla carica e ampiamente valorizzati sia per uso culinario che (soprattutto) per scopo benefico e salutare.

I semi oleosi sono i semi di alcune piante, la cosiddetta “frutta secca”, che tra le tante proprietà, possiede interessanti dosi di Omega 3. Per questo motivo se ne consiglia il consumo di circa 20 g giornalieri. Potete assumerli da soli o abbinati a yogurt e verdure, Conosciamoli meglio.

Noci

E’ il seme oleoso con il più alto contenuto di Omega 3, che nell’organismo producono frazioni di Omega 3 EPA e DHA, essenziali per ridurre il rischio di patologie cardiovascolari. Le noci possono sostituire il pesce per chi non lo mangia (il consumo consigliato è di 3 noci al giorno).





Mandorle

Questi semi oleosi contengono:

magnesio

Omega 3

proteine

vitamina E

rame

manganese

vitamina B2

fibra alimentare

Sesamo

Il sesamo è un particolare seme oleoso con elevato potere anti-ossidante. Contene importanti quantità di ferro, fosforo, rame, zinco e Omega 3. Si presta molto bene come ingrediente aggiuntivo di pane, yogurt e diversi prodotti da forno.

Pinoli

Sono i semi oleosi più ricchi di proteine. Essi contengono la più alta dose di arginina, che è l’aminoacido fondamentale per:

efficiente attività sessuale

efficiente attività neuronale

produzione di ossido nitrico

buona dose di omega 3

buona dose di Vitamina B1

Semi di girasole

Contengono Omega 3 e 6, Vitamina del gruppo B (B1 e B6), fosforo, selenio e manganese. Questi semi oleosi sono ottimi per accompagnare yogurt, pane e prodotti da forno, muesli e insalate. In tanti li mangiano anche soli come spuntino pomeridiano (aiutano anche la stipsi).

Semi di lino

Sono i semi con la alta percentuale e dose di Omega 3. Inoltre sono ricchi di:

manganese

rame

magnesio

Per consumarli nel modo migliore si consiglia di tritarli prima si assumerli o usarli in alcuni piatti e pietanze culinarie.

Secondo alcuni scienziati, un altro vantaggio di una dieta ricca di Omega 3 e di pesce è la longevità. I grassi insaturi, infatti, sono noti per mantenere la pressione arteriosa a livelli ottimali e sarebbero utili a rallentare l’Alzheimer.