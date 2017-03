6 visite

L’orecchio tappato è uno dei disturbi più comuni e fastidiosi legati all’udito e colpiscono ogni anno milioni di persone. Le cause possono variare da un semplice catarro passeggero a patologie più serie (quando l’udito non torna nel breve tempo l’orecchio tappato può essere la spia di qualcosa di più grave). In quest’ultimo caso è importante intervenire con tempestività per afferrare il problema all’origine.

Come riconoscere le cause dell’orecchio tappato e come intervenire per stapparlo?

Quali sono le cause dell’orecchio tappato?

A tutti sarà capitato almeno una volta nella vita di avvertire quella spiacevole sensazione di orecchio tappato, quel senso di stordimento unito alla difficoltà di captare suoni e voci con naturalezza. Un disturbo molto spiacevole che può colpire adulti e bambini indipendentemente dal sesso, i quali vedono le loro attività quotidiane limitarsi gradualmente soprattutto quando non si tratta di un fenomeno passeggero.

Orecchio tappato, difficoltà a sentire voci, difficoltà di apprendimento, impossibilità di distinguere suoni e rumori. Quali sono le possibili cause di un orecchio tappato? Ecco una lista dei fattori più comuni:

tappo di cerume

acqua nell’orecchio (a seguito di bagni in piscina, nuoto o shampoo)

nell’orecchio (a seguito di bagni in piscina, nuoto o shampoo) tuffi

catarro e congestione nasale

e congestione nasale infezioni dell’orecchio ( otite )

) brufolo nell’orecchio

trauma acustico (rumori assordanti o colpi improvvisi e di forte intensità)

condizioni straordinarie ( gravidanza )

) cambiamenti di pressione sanguigna

cambiamenti di altitudine

barotrauma (cambiamenti di pressione atmosferica)

Oltre queste cause passeggere, considerate innocue e non pericolose per la salute dell’individuo, ci sono altri fattori patologici che destano maggiori preoccupazioni come: