Dimagrire e curarsi con l’ortita

L’ortica è una pianta erbacea selvatica perenne, comunemente nota per possedere una grande quantità di peli urticanti, i quali sfregati per caso, iniettano nella pelle sostanze chimiche che portano prurito e bruciore intenso. Chi di noi non ricorda le raccomandazioni dei grandi quando si andava in campagna:” Stai attento alle ortiche!”

A dire il vero, sebbene ci sia questo lato negativo, l’ortica, adeguatamente trattata, si rivela un inesauribile fonte di salute, incluso il suo alto potere dimagrante e snellente.

E’ infatti una pianta medicinale, le cui qualità sono sfruttate soprattutto dall’industria farmaceutica la quale utilizza di frequente le sue proprietà per la composizione di farmaci di vario uso e genere e per la cura anche di malattie importanti.

Vediamo un po’ le sue caratteristiche: le foglie sono ricchissime di vitamine (B1,B2,B6,C,D,K), contengono acido pantotenico e folico; minerali di primaria importanza come il ferro, il potassio, il calcio, il silicio e magnesio, oltre che sostanze antiossidanti come i flavonoidi che proteggono la salute dei capillari e delle vene.

Abbiamo poi proteine, glucidi, clorofilla, oligoelementi. Nelle radici sono concentrati polisaccaridi, fitosteroli e acidi grassi. Praticamente non si butta via nulla, anzi, parliamo di elementi vitali che raramente hanno queste concentrazioni.

Rimedi natuali con l’ortica

Rimineralizzare il fisico quando si ha più bisogno dei sali minerali (in estate, durante lo sport, nei periodi di ciclo mestruale, durante diete ipocaloriche)

quando si ha più bisogno dei sali minerali (in estate, durante lo sport, nei periodi di ciclo mestruale, durante diete ipocaloriche) Azione diuretica ; per chi vuole perdere peso è fondamentale perché elimina il ristagno dei liquidi e il gonfiore localizzato; ottimo anticellulite e nel combattere condizioni di renella

; per chi vuole perdere peso è fondamentale perché elimina il ristagno dei liquidi e il gonfiore localizzato; ottimo anticellulite e nel combattere condizioni di renella Rinforza il sistema immunitario (persone malate, affette da deficienze immunitarie, comune influenza da freddo come rimedio e prevenzione)

(persone malate, affette da deficienze immunitarie, comune influenza da freddo come rimedio e prevenzione) Disintossica l’intero organismo, utilizzarla quando volete o più vi sentite appesantiti, pieni di tossine, stressati, a seguito di alimentazione scorretta protratta nel tempo, assunzione di farmaci pesanti per l’organismo.

l’intero organismo, utilizzarla quando volete o più vi sentite appesantiti, pieni di tossine, stressati, a seguito di alimentazione scorretta protratta nel tempo, assunzione di farmaci pesanti per l’organismo. Per le persone anemiche e non, toglie il senso di stanchezza e affaticamento, oltre che di scarsa concentrazione e poca memoria, perché consente un ripristino delle funzioni dei globuli rossi nel sangue, in particolare nel loro compito di trasportare ossigeno nel sangue.

e non, toglie il senso di stanchezza e affaticamento, oltre che di scarsa concentrazione e poca memoria, perché consente un ripristino delle funzioni dei globuli rossi nel sangue, in particolare nel loro compito di trasportare ossigeno nel sangue. Antinfiammatorio , soprattutto per sindromi dolorose dei tessuti periarticolari, muscolo-tendinei ed osteoarticolari (ottimo anche per sforzi ginnici, elevata e intensa attività sportiva)

, soprattutto per sindromi dolorose dei tessuti periarticolari, muscolo-tendinei ed osteoarticolari (ottimo anche per sforzi ginnici, elevata e intensa attività sportiva) Azione di brucia grassi : l’ortica ha il potere di mettere in moto, rendendo più veloce, il metabolismo; ecco che diviene una potente soluzione per combattere il sovrappeso.

: l’ortica ha il potere di mettere in moto, rendendo più veloce, il metabolismo; ecco che diviene una potente soluzione per combattere il sovrappeso. Funzione energetica : grazie ai polisaccaridi contenuti nella radice, si ha a propria disposizione la fonte principale di energia a rapida utilizzazione.

: grazie ai polisaccaridi contenuti nella radice, si ha a propria disposizione la fonte principale di energia a rapida utilizzazione. Abbassare il colesterolo nel sangue : grazie alla presenza nell’ortica dei fitosteroli che ne riducono l’assorbimento. Evidenze scientifiche dimostrano che una regolare assunzione di circa 2g al giorno di fitosteroli, presenti anche nella frutta a guscio, negli oli vegetali e nei cereali, riduce il colesterolo LDL tra l’8 e il 15%.

Cura naturale contro l’anemia

Il consumo di ortica è fortemente consigliato per chi soffre d’anemia e di flusso mestruale abbondante. Il ferro e l’acido folico, contenuti al suo interno, stimolano nel nostro organismo la produzione di globuli rossi e fanno di questa pianta un anti anemico naturale.

Fortifica il sistema immunitario

Le foglie di ortica sono ricche di vitamina A e C e di minerali come il silicio, il potassio, il ferro, il fosforo, il magnesio e lo zolfo. Queste preziose sostanze, hanno un effetto ricostituente e tonificante sul nostro organismo e la rendono fortemente consigliata per chi si trova in uno stato di convalescenza e per chi soffre di inappetenza.





Effetto astringente

La presenza dei tannini rendono l’ortica un astringente naturale e il suo utilizzo è particolarmente indicato nei casi di diarrea.

Allevia i dolori causati da reumatismi

L’ortica è un vero e proprio toccasana per tutto l’apparto osseo ed è in grado di favorire il processo di assimilazione del calcio all’interno del nostro organismo.

Proprio queste proprietà la rendono particolarmente indicata per prevenire e combattere reumatismi e artriti.

Migliora la circolazione

L’ortica, è particolarmente indicata per chi soffre di pressione bassa grazie alla sua azione di restringimento dei vasi sanguigni.

Svolge inoltre una funzione antiemorragica migliorando la coagulazione del sangue e rivelandosi fortemente terapeutica nel caso di emorragie nasali. Inoltre facilita il processo di cicatrizzazione in presenza di fastidiose emorroidi.

Migliora la bellezza della pelle

L’ortica può essere utilizzata con successo anche per alcuni inestetismi della pelle. Applicata sulla pelle, dopo aver preparato un decotto con le sue foglie, costituisce un ottimo rimedio per chi soffre di problemi di acne e pelle grassa.

Migliora la salute e la bellezza dei capelli

Questa pianta dalle innumerevoli virtù può essere utilizzata come rimedio per contrastare la caduta dei capelli e la comparsa della forfora. In questo caso utilizzando le sue foglie si può preparare un decotto da frizionare direttamente sul cuoio capelluto dopo lo shampoo.

L’ortica costituisce un valido aiuto anche per accelerare il processo di ricrescita dei capelli e i danni causati dall’alopecia.

Tisane e piatti a base di ortica

Date le sue numerose qualità, l’ortica non dovrebbe mai mancare tra gli elementi di cui nutrirsi .Per beneficiare di questa forza della natura , potete preparare pietanze gustose e benefiche aggiungendovi l’ortica fresca (biologica) che andrà preliminarmente sbollentata per qualche minuto al fine di eliminare i peletti urticanti. La si può consumare per sughi, come contorno, secondi piatti, ripieno di pasta , frittatine ecc. (basta andare su un qualsiasi sito di ricette per trovarne un’infinità). Oppure potete scegliere quelle essiccate che trovate in erboristeria per fare ottimi decotti e tisane dai mille benefici.

Vediamo la tisana a base di ortica dall’effetto dimagrante e drenante: occorrono betulla, menta, ortica e pilosella. Porre nella tisaniera 10 g della miscela di erbe immerse in un litro d’acqua bollente e lasciarle in infusione per 10 minuti. Si consiglia di berne circa tre tazze al dì. Se potete aggiungete l’ortica fresca nei vostri piatti, ciò aiuterà ancora di più a perdere peso. Naturalmente praticate uno sport aerobico che metta in funzione particolarmente le zone corporee interessate da eccesso di grasso.