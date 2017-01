Otto bevande-metabolismo per tonificare il corpo

Desideri perdere chili in eccesso e aumentare il tuo metabolismo? Ecco 8 bevande miracolose consigliate da esperti medici in grado di disintossicare l’organismo, bruciare calorie e rendere il corpo più tonico e asciutto. Le bevande oltre ad essere molto efficaci sono anche molto buone e gustose. Scopriamole insieme.

Tè verde alla menta piperita

L’unione di tè verde (di cui già conosciamo le proprietà benefiche) menta e limone produce una bevanda potente in grado di migliorare il metabolismo e il benessere intestinale:

il tè verde ottimizza l’ossidazione dei grassi

menta e limone prevengono le infiammazioni

Ecco come preparare questa efficace e gustosa bevanda:

prendere un barattolo di vetro a chiusura ermetica aggiungere 7 tazze di tè verde aggiungere qualche foglia di menta fresca aggiungere 2-3 fette di limone mettere il barattolo in frigo consumare dal giorno seguente, un bicchiere al dì per una settimana

Frullato alla frutta

La bevanda a base di frutta è molto buona ed efficace per depurare l’organismo e migliorarne il metabolismo. Il frullato di frutta è un mix di frutti sani e indispensabili per l’eliminazione di scorie, l’ingrediente principe del preparato è il pompelmo con le sue numerose proprietà. Come prepararlo?:

prendere un frullatore aggiungere 2 pompelmi spremuti aggiungere 2 fette di ananas aggiungere qualche lampone aggiungere 1/2 bicchiere di acqua

Frullato alla fragola

Per rafforzare e tonificare i muscoli è necessario assumere le proteine, lo sanno bene gli appassionati di palestre e attività sportive. Il preparato a base di fragole, oltre a dare il giusto apporto proteico, riattiva il metabolismo organico migliorandone le funzionalità. Ecco come prepararlo: