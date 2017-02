Otto cibi da non mettere in microonde!

Il forno a microonde è uno degli elettrodomestici più presenti nelle cucine degli italiani. I motivi? Facile da usare, piatti riscaldati in pochi secondi senza fiamma e in alcuni casi piccolo ed economico. Ma è sempre possibile cucinare con il microonde? La risposta è no e vediamo perchè.

Alcuni alimenti, anche se gustosi e saporiti, non vanno assolutamente messi nel microonde. Si perderebbero la maggior parte dei nutrienti e sono rischiosi per la salute (intossicazione). Vediamo quali sono i cibi da non riscaldare mai nel forno a microonde.

Sedano

Il sedano è un ingrediente che non va mai messo in microonde, contiene nitrati che si trasformano in nitriti tossici e nitrosammine cancerogene dopo il riscaldamento. Cercate di cucinare creme e pietanze con il sedano sulla fiamma o nel forno tradizionale.

Uova

Le uova e le frittate non devono mai essere riscaldate in microonde, diventano tossiche e nocive per la salute.

Spinaci

Molte persone mangiano spinaci e li inseriscono nel personale regime dietetico. Il motivo? Una verdura dietetica, ricca di vitamine e sali minerali. Gli spinaci, come il sedano, contengono nitrati e quindi non possno essere messi in microonde.

Il consiglio è riscaldare gli spinaci insieme a panini e insalate per avere i massimi benefici senza alcun danno.

Funghi

I funghi hanno un alto contenuto di proteine, amminoacidi e vitamine ma sono poco digeribili. Avete un risotto del pranzo da voler riscaldare per cena? Non fatelo mai nel microonde, meglio conservarlo in frigo e riscaldarlo il giorno successivo a 70°C.