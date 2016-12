Otto cose che gli occhi stanno cercando di dirvi sulla vostra salute

29 visite

“Gli occhi sono lo specchio dell’anima” diceva un detto antico. In realtà gli occhi parlano e ci dicono molto sulla nostra salute. In particolare ci sono 8 cose dei nostri occhi che cercano di mostrarci alcuni stati particolari di salute. Vediamo quali.

Orzaiolo perenne

Quante volte ci è capitato di avere l‘orzaiolo, quel fastidioso brufolo tondeggiante che compare nella zona dell’arcata cigliare inferiore. Le cause dell’irritazioni sono molteplici:

alimentazione

umidità

irritazioni da agenti esterni (es. mani sporche o infette)

Spesso l’orzaiolo è accompagnato da prurito e secrezioni sebacee. Scompare nel giro di qualche giorno grazie a pomate o colliri specifici. Se il sintomo dovesse persistere per periodi troppo lunghi chiamare subito uno specialista per escludere carcinoma.

Perdita di sopracciglia

Tra le cause principali della perdita di sopracciglia vediamo:

stress

età

carenza di nutrienti

Quando le sopracciglia continuano a cadere anche dopo aver “risolto” le precedenti cause scatenanti è necessario rivolgersi ad uno specialista perchè potrebbe derivare tutto dalle ghiandole tiroidee.

Visione offuscata

Chi lavora molto al computer nota un cambiamento nella visione delle cose. Vista offuscata e occhi rossi, una particolare condizione che gli specialisti chiamano “sindrome dell’occhio digitale”. Per evitare complicazioni alla vista è necessario consultare un oculista e cercare insieme un metodo per evitar questa condizione di visione offuscata pur lavorando al pc.

Punto cieco

Uno dei problemi più strani che riguardano i nostri occhi è il cosiddetto “punto cieco”. In cosa consiste? In genere questo disturbo lo si nota osservando delle immagini o fotografie, i nostri occhi non mettono a fuoco alcune icone o spazi (come dei veri e propri buchi visivi che non compaiono alla nostra vista).