Otto regole di una sana alimentazione

Ci tieni davvero al tuo corpo e alla tua salute? Spesso ti è capitato di dover sostituire degli alimenti nocivi con altri considerati sani, ma sei sicuro di aver fatto la scelta giusta? Ecco le 8 sane regole alimentari da non dimenticare mai!

La coca-cola è una bevanda dannosa soprattutto se si esagera. Vuoi sostituirla con del succo di mela (anti-tumorale)? Sono sbaglaiti entrambi, se davvero vuoi bere in modo sano e non dannoso, bevi acqua naturale.

Il sushi è considerato un alimento poco calorico da poter sostituire con altri carboidrati. E’ davvero così? Scopri le calorie del sushi e ti renderai conto che non sempre è la scelta più sana.

I nutrizionisti sconsigliano di sosituire il sale con la salsa di soia. Meglio mangiare con la giusta dose di sale che sostituirlo con soia o spezie varie.

Il miele è un alleato contro l’influenza, ma non puoi sostituirlo con lo zucchero. E’ decisamente molto più calorico, meglio quindi limitarsi al una giusta dose di sugar.

Frutta secca vs frutta fresca

La frutta secca ha molteplici proprietà per la nostra salute (es. mandorle e anacardi), ma non puoi eliminare la frutta dalla tua dieta. Ok a due mandorle al giorno, ma preferisci un kiwi, una mela o una banana come spuntino.

Formaggio nemico della dieta?

Il formaggio se mangiato nelle giuste dosi è una buona fonte di calcio, soprattutto l’acido linoleico è un alleato per la perdita di peso. Non pensare però che sostituire il latte sia più sano.

Gli oli fanno bene?

Sostituire l’olio extra vergine di oliva con olio di cocco e olio di semi di lino per molte persone è considerata una scelta sana. Errato! Alcuni oli possono essere consumati solo crudi e altri ancora possono essere addirittura velenosi e nocivi.

Meglio un po’ di olio extra vergine di oliva.

Prodotti senza grassi sono più sani?

Alimenti senza grassi vuol dire anche senza proteine e nutrienti. Attenzione a cosa sotituite! Meglio un po’ di tutto e poco in modo da dare al corpo i giusti nutrienti per la salute e la linea.