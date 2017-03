Ovaio policistico: cause e rimedi

174 visite

Quella dell’ovaio policistico è una sindrome molto comune che genera nelle donne disturbi e dolori di vario tipo ed intensità. Ecco perché è così importante conoscerne cause, cure e rimedi. Vediamole insieme!

Cos’è l’ovaio policistico?

La sindrome dell’ovaio policistico, nota anche come sindrome dell’ovaio micropolicistico (PCOS) è un disturbo del sistema endocrino molto diffuso nelle donne, soprattutto in età riproduttiva. In realtà si tratta del disordine ginecologico più comune in quanto colpisce circa il 5-10% della popolazione femminile.

Si tratta di un ingrossamento delle ovaie che produce piccole cisti liquide, appunto i follicoli, da cui nasce proprio il termine policistico.

Sintomi dell’ovaio policistico

I sintomi dell’ovaio policistico possono presentarsi in diversi momenti o fasi della vita di una donna: dopo il primo flusso mestruale o negli anni successivi. Infatti, spesse volte capita che una donna non sappia di soffrire di ovaie policistiche fino a quando non prova ad intraprendere una gravidanza, ma con insuccesso.

I sintomi dell’ovaio policistico possono essere molteplici e variabili per intensità ed alterazioni ormonali:

Incremento di peso , che può perfino sfociare nell’ obesità ;

, che può perfino sfociare nell’ ; Assenza ovulazione e Mestruazioni irregolari , che ne rappresentano il sintomo più comune, si può dunque verificare un ciclo prolungato, anche di oltre 35 giorni, denominato oligomenorrea , oppure un’assenza totale di mestruazioni, denominata invece amenorrea ;

e , che ne rappresentano il sintomo più comune, si può dunque verificare un ciclo prolungato, anche di oltre 35 giorni, denominato , oppure un’assenza totale di mestruazioni, denominata invece ; Elevato livello di androgeni , ossia gli ormoni maschili che possono causare eccesso di peluria sia sul viso che sul corpo, acne ma anche calvizie o alopecia ;

, ossia gli ormoni maschili che possono causare sia sul viso che sul corpo, ma anche calvizie o ; Pronunciata sindrome premestruale , con sintomi accentuali come gonfiore addominale , sbalzi di umore , mal di schiena , ecc.;

, con sintomi accentuali come , , , ecc.; Pelle macchiata , si tratta solitamente di macchie scure denominate acanthosis nigricans ;

, si tratta solitamente di macchie scure denominate ; I nfertilità o anche ricorrente aborto spontaneo ;

o anche ; Apnea nel sonno ed altri problemi legati al processo di respirazione;

ed altri problemi legati al processo di respirazione; Cisti multiple, soprattutto nella zona sottocorticale delle ovaie, visibili da un esame ecografico.

I sintomi delle ovaie policistiche variano soprattutto in base all’età, infatti, nelle donne giovani, i sintomi più frequenti sono quelli legati al ciclo mestruale mentre, nelle donne in età un pochino più avanzata, sono più comuni problemi di diabete, aborti spontanei o ipertensione.

Cause dell’ovaio policistico

Nonostante non debba necessariamente esserci una causa specifica, i fattori che possono generare la sindrome dell’ovaio policistico possono essere molteplici. Facciamo qualche esempio:

Iperandrogenismo, che ne rappresenta la causa più rilevante, quindi l’eccessiva produzione di ormoni maschili (come il testosterone) nelle donne. Questa è la più rilevante causa associata alla mancanza di ovulazione e quindi all’ infertilità ;

che ne rappresenta la causa più rilevante, quindi l’eccessiva produzione di ormoni maschili (come il testosterone) nelle donne. Questa è la più rilevante causa associata alla e quindi all’ ; Eccesso di insulina , che aumenta anche la produzione di androgeni ed impatta sulla capacità delle cellule di utilizzare correttamente il glucosio;

, che aumenta anche la produzione di androgeni ed impatta sulla capacità delle cellule di utilizzare correttamente il glucosio; Ereditarietà , alcuni ricercatori sostengono perfino che alcuni geni ereditari possano essere legati alla PCOS;

, alcuni ricercatori sostengono perfino che alcuni geni ereditari possano essere legati alla PCOS; Scarso grado di infiammazione, e quindi scarsa produzione dei globuli bianchi che producono le sostanze in grado di combattere le infezioni con una risposta detta appunto infiammazione.