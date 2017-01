976 visite

L’ovulazione è il periodo più fertile per la donna che desidera diventare mamma, ma per molte (circa il 20%) diventa un momento ancor più doloroso di quello delle mestruazioni; il termine medico per designare questi disturbi è “Mittelschmerz” che in tedesco significa “dolore di mezzo” proprio perchè compaiono a metà del ciclo mestruale.

Il dolore e i crampi sono ovviamente diffusi nella zona del basso ventre, localizzato a sinistra o a destra in base all’ovaio che sta rilasciando l’ovulo, talvolta sono accompagnati da fitte al fianco e dolori alla schiena. I dolori durano generalmente pochi minuti, ma ci sono casi in cui si protraggono per due giorni e sono accompagnati da perdite ematiche.

Se non si presentano dolori molte donne non hanno percezione dell’ovulazione, anche se ci sono alcuni sintomi: seno più gonfio (leggermente doloroso), aumento del desiderio sessuale e secrezioni vaginali più abbondanti.

Cos’è l’ovulazione?

Nelle ovaie della donna ogni mese si sviluppano una dozzina di follicoli che contengono l’ovulo (in realtà sarà solo un follicolo a crescere tanto da contenerlo) che, una volta maturo, si viene rilasciato dal follicolo e si muove verso la superficie dell’ovaia per essere espulso nella tuba dove attende di essere fecondato dagli spermatozoi. L’ovulazione è proprio l’espulsione dell’ovulo maturo ed è un’operazione che dura pochi secondi, motivo per cui 8 donne su 10 non ne hanno percezione. In un ciclo mestruale regolare di 28 giorni l’ovulazione avviene a metà, ovvero intorno al 14° giorno.

Quando l’ovulazione è dolorosa le cause possono essere varie:

il follicolo è cresciuto troppo

la rottura della parete ovarica

l’irritazione del rivestimento addominale (peritoneo) causata dal liquido follicolare

le difficoltà nell’apertura dell’ovaia

Sintomi dell’ovulazione dolorosa

Oltre ai classici sintomi dell’ovulaizone dolorosa (menzionati in precedenza) ci sono latri sintomi detti secondari ma che hanno una loro rilevanza:

spotting (lieve sanguinamento)

(lieve sanguinamento) muco cervicale nei giorni precedenti all’ovulazione

nei giorni precedenti all’ovulazione vulva più gonfia

linfonodi inguiinali più gonfi